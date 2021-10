Hindusi, kierowcy firm przewozowych, porywają kobiety? Policja dementuje. Uwaga na fałszywkę

Najnowsze dane o inflacji w krajach Unii Europejskiej zaprzeczają temu, co mówił wiceminister kultury Jarosław Sellin: że inflacja w Polsce jest taka sama jak w Niemczech i niższa niż w krajach sąsiednich. Co do Niemiec - w tym roku nigdy nie była taka sama. Co do innych naszych sąsiadów - u niektórych jest niższa.