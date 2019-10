Nie ma umowy przekazującej polskie nieruchomości Niemcom. Jest atak hakerski

Pod koniec września w polskiej sieci pojawił się następujący komunikat:

"Szanowni Państwo! Informujemy, że zgodnie z umową dwustronną zawartą między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie restytucji mienia osób, które mieszkały na obecne terytorium RP do 1945 roku, od dnia 1 stycznia 2020 r. zostanie dokonane przejście własności nieruchomości na rzecz obywateli niemieckich. W związku z tym do dnia 1 listopada 2019 r. wszystkim właścicielom należy złożyć dokumenty potwierdzające własność nieruchomości do Urzędu Miasta. W przypadku niezgłoszenia się do Urzędu Miasta w określonym terminie nieruchomości będą podlegać wywłaszczeniu oraz przekazywaniu stronie niemieckiej" (pisownia oryginalna).

Tekst pojawił się na oficjalnej stronie powiatu wschowskiego (województwo lubuskie), na stronie tamtejszego "Tygodnika Regionalna" oraz na portalu epoznan.pl. Komunikat został z tych stron już usunięty przez ich administratorów. Jednak cały czas można zobaczyć jego treść oraz ówczesny wygląd stron przy pomocy narzędzi archiwizujących.

Wszyscy zarządzającymi tymi stronami przyznają, że zostały one zhakowane.