Nie, to nie "dezynfekcja po olsztyńsku". To wideo z Rosji

Ten film pojawił się na jednej z polskich facebookowych stron opatrzony komentarzem "dezynfekcja klatek schodowych po olsztyńsku". Post z nagraniem został udostępniony 12 tys. razy. Skomentowało go ponad 500 internautów. Krytykowali to, jak mężczyźni widoczni na filmie podeszli do swoich obowiązków. "Polska rzeczywistość", "Polski naród to banda kombinatorów", "Polak w pracy" - pisali na Facebooku.