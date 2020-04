Od czerwca ślub tylko we własnej parafii? To fake news

To księża będą decydować o dopuszczeniu narzeczonych do małżeństwa; piętnowana będzie niepłodność; ślub musi się odbyć w parafii jednego z narzeczonych - te i inne tezy ukazały się w tekście serwisu dla kobiet. Wzbudziły gorące komentarze internautów. Kościół katolicki nie wprowadza jednak istotnych zmian w przygotowaniu narzeczonych do małżeństwa.

W ostatnich dniach internauci komentowali informacje o zmianach planowanych w Kościele katolickim w Polsce dotyczących przygotowania narzeczonych do zawarcia małżeństwa. Wpisy w mediach społecznościowych odsyłają m.in. do artykułu w portalu Polki.pl. Po tym jak w poniedziałek 20 kwietnia z autorką tekstu skontaktował się Konkret24, z tekstu usunięto nieprawdziwe sformułowania.

W pierwotnej wersji tekstu - którego tytuł brzmiał: "Od czerwca 2020 to ksiądz zdecyduje, czy możesz wziąć ślub. Kościół szykuje duże zmiany" - autorka opisywała dekret Konferencji Episkopatu Polski dotyczący przygotowania narzeczonych do małżeństwa. Pisała m.in., że jedną z wprowadzanych od czerwca zmian jest przyznanie księżom możliwości podejmowania decyzji o dopuszczeniu narzeczonych do ślubu kościelnego. W rzeczywistości już obecnie obowiązujące przepisy dają takie prawo proboszczom. W artykule padła również niezgodna ze stanem faktycznym sugestia, jakoby na miejsce zaślubin "bezwzględnie wyznaczono parafię jednego z narzeczonych".

"Ojciec chyba nie doczeka się odprowadzania mnie pod ołtarz" Tekst powstał na początku marca. Dane z CrowdTangle, narzędzia analizującego popularność treści w mediach społecznościowych, pokazują, że największą uwagą użytkowników Facebooka cieszył się w ostatnich kilku dniach. Wpis z linkiem do tekstu na profilu Polki.pl został udostępniony ponad 700 razy.

Wpis ze screenami artykułu zamieszczony przez jedną z użytkowniczek Twittera polubiono ok. 2,5 tys. razy. Z komentarzy wynika, że wielu internautów uwierzyło, że informacje są prawdziwe i opisują istotne zmiany wprowadzone przez Kościół.

"To pokazuje jak bardzo kościół jest ograniczony i nietolerancyjny"; "Czas powiedzieć ojcu, że chyba nie doczeka się odprowadzania mnie pod ołtarz"; "Ale się zdenerwowałam" - pisali internauci. Niektórzy byli jednak sceptyczni co do treści tekstu. "Nie wierzcie we wszystko co jest napisane na tych portalach, no błagam was... ile wy macie lat?" - napisała jedna z uczestniczek dyskusji. "Żadnych rewolucyjnych zmian" Jak można przeczytać na stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski, 1 czerwca tego roku zacznie obowiązywać "Dekret ogólny o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego". Zastąpi on część obowiązujących od 30 lat przepisów - wyłącznie w zakresie dotyczącym statusu narzeczonych w świetle prawa kanonicznego. W lutym 2020 roku zmiany przedstawiano na briefingu w siedzibie Episkopatu. Przewodniczący Rady Prawnej KEP bp Ryszard Kasyna przekonywał, że dekret nie wprowadza żadnych rewolucyjnych zmian w stosunku do obecnie obowiązujących rozwiązań. "Dokument mówi o ścieżce formalno-prawnej, ale jest ona równocześnie ścieżką duszpasterską" - podkreślał. Ksiądz dr hab. Leszek Adamowicz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wyjaśniał, że dekret uwzględnia nowe wyzwania, przed jakimi stają księża. Wspomniał m.in. kwestię lepszego przygotowania katolików do małżeństwa z przedstawicielami innych wyznań i niewierzącymi. Niepłodność, separacja, ślub w parafii Prześledziliśmy, które informacje w artykule w Polki.pl były nieprawdziwe lub niedokładne. Pod podtytułem "Jakie utrudnienia czekają na przyszłych małżonków?" informowano np., że ksiądz może rozmawiać z narzeczonymi o ich stanie zdrowia. "Piętnowana będzie niepłodność i impotencja" - podkreślała autorka.

Kwestie rozmowy proboszczów z narzeczonymi o ich stanie zdrowia opisano już w obowiązującej od 1989 roku instrukcji. W dekrecie, który będzie obowiązywał od czerwca, nie wprowadzono zasadniczych zmian. Zgodnie ze stanowiskiem Kościoła katolickiego niezdolne do zawarcia małżeństwa są osoby, które nie mogą dokonać stosunku małżeńskiego. Nowy dekret podkreśla, że dotyczy to wyłącznie przypadków trwałej niezdolności do współżycia - czyli np. trwałej impotencji. W kwestii niepłodności podkreślono, że nie jest ona przeszkodą w zawarciu małżeństwa. W tekście Polki.pl zasugerowano, że ślub nie będzie możliwy, jeśli osoby wyrażą chęć separacji w przyszłości. To nieprecyzyjne sformułowanie. W świetle dokumentów Episkopatu proboszcz przeprowadzający rozmowę z narzeczonymi powinien ustalić, czy chcą oni zawrzeć trwałe małżeństwo. "Samo dopuszczenie separacji nie sprzeciwia się nierozerwalności małżeństwa" - napisano w pkt. 66 dekretu. Kościół nie wyrazi jednak zgody na małżeństwo narzeczonym, którzy przyznają, że dopuszczają możliwość wejścia w kolejny związek. Nieprawdziwa w tekście Polki.pl była informacja, że jako miejsce zaślubin bezwzględnie wyznaczono parafię jednego z narzeczonych. Nowy dekret podkreśla, że za regułę należy uznać zawarcie małżeństwa w parafii jednego z kandydatów. Jeśli jednak kandydaci do zawarcia związku przedstawią słuszne powody związane z zawarciem ślubu w innej parafii, powinni uzyskać zezwolenie własnego proboszcza lub biskupa.

Małżeństwa mieszane, operacje zmiany płci Wbrew informacjom z artykułu Kościół nie zakazuje małżeństw mieszanych - takich, które są zawierane przez katolików z ochrzczonymi niekatolikami. Takie małżeństwo może zostać zawarte po uzyskaniu zgody miejscowego biskupa. Zezwolenie powinno zostać udzielone, jeśli narzeczeni przedstawią "słuszną i rozumną przyczynę" oraz zapewnią o wykluczeniu możliwości utraty wiary i praktykowania wiary przez katolickiego małżonka.

