O nominację dla wybranej osoby mogą wnioskować tylko wskazane (nie z nazwiska) przez organizatorów konkursu noblowskiego osoby. Są wśród nich m.in. parlamentarzyści i członkowie rządów, głowy państw, profesorowie, laureaci Nagrody, członkowie Komitetu Noblowskiego. Dlatego też formalnie to nie Collins, a poseł Kobylarz złożył wniosek o nominowanie Jerzego Owsiaka do pokojowego Nobla.

Do wpisu załączył zrzut z ekranu, pokazujący e-mail zwrotny, jaki otrzymał po wysłaniu zgłoszenia. Można w nim przeczytać: "Twoja nominacja do Pokojowej Nagrody Nobla 2019 została poprawnie zgłoszona. Norweski Komitet Noblowski docenia twój wysiłek w przygotowaniu tej nominacji" (z ang. - red.), a także pojawia się w nim informacja, że autor zgłoszenia może... wysłać kolejne.

Wszystko za sprawą wniosku o nominację, jaki wpłynął do Norweskiego Komitetu Noblowskiego. Złożył go dziennikarz Rafał Collins. Jak pisze na swoim profilu na Facebooku, "dzisiaj 15.01.2019 Komitet Norweski przyjął moją nominację dla Jurka Owsiaka jako laureata Pokojowej Nagrody Nobla 2019. Nominację złożyłem z pomocą posła Pana Andrzeja Kobylarza (Kukiz'15 - red.)".

Jerzy Owsiak nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. Trzymam kciuki - z radością pisze w mediach społecznościowych wielu internautów. "I to jest news!!! Owsiak nominowany do Nobla!!!", wykrzykują inni.

Co z wnioskiem będzie się działo dalej?

Wnioski o nominację można składać do końca stycznia, także poprzez formularz internetowy. Jak informuje na swojej stronie Komitet Noblowski, co roku do nominacji zgłaszanych jest ok. 200 różnych podmiotów. Listów z propozycjami nominacji jest dużo więcej - te same sugestie kandydatów do nagrody powtarzają się bowiem w wielu z nich.

Zgłoszone osoby stają się kandydatami do nominacji. Za wybór nominowanych odpowiedzialny jest Norweski Komitet Noblowski. On również wybiera laureata nagrody. Składa się z pięciu osób wskazanych przez norweski parlament.

W lutym-marcu Komitet ocenia pracę i osiągnięcia kandydatów do nominacji i przygotowuje tak zwaną "krótkę listę", która w marcu i kwietniu jest omawiana z doradcami Komitetu (przede wszystkim norwescy profesorowie). Znajduje się na niej zazwyczaj 20 - 30 podmiotów (mogą to być np. politycy, aktywiści, organizacje społeczne).

Na początku października Komitet Noblowski z "krótkiej listy" i po informacjach od doradców w głosowaniu wybiera laureata nagrody. Decyzja jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

W grudniu laureat odbiera nagrodę. Pokojowa Nagroda Nobla wręczana jest w Oslo, a nie w Sztokholmie, jak pozostałe Nagrody Nobla.

50-letnie embargo

Kiedy zatem poznaje się kandydatów do Pokojowej Nagrody Nobla? Nigdy, albo raczej: po 50 latach. Status Fundacji Nobla zabrania ujawniania informacji o nominacjach przed upłynięciem tego okresu. Zakaz ten obowiązuje członków Komitetu zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej.

To nie pierwszy raz, gdy do Komisji Noblowskiej wpływają wnioski o nominację dla Jerzego Owsiaka. W 2017 r. takowe dla Owsiaka i WOŚP złożyła Joanna Schmidt z Nowoczesnej oraz politolog prof. Adam Grzegorczyk, rektor warszawskiej Wyższej Szkoły Promocji, który do nagrody nominował Orkiestrę. Wówczas również obydwa wnioski zostały przyjęte, ale WOŚP Pokojowej Nagrody Nobla nie otrzymała. Czy była nominowana? Dowiemy się tego najwcześniej w 2068 roku.

Dziś wiadomo jedynie, że w latach 1901 -1967 nominowanych było 4425 podmiotów. Ich nazwiska można sprawdzić na stronie Nagrody Nobla. Są wśród nich m.in. Ludwik Zamenhof (kilkukrotnie), Józef Piłsudski, Józef Polak, Józef Retinger.