Plakat wyborczy zawieszony bez zgody właściciela posesji? Lepiej nie zdejmować samemu

Na platformę Kontakt24 przesłano zdjęcia materiałów wyborczych powieszonych na ogrodzeniach prywatnych posesji bez zgody i wbrew woli ich właścicieli. Zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego osoby, które wywiesiły plakaty, naraziły się na karę grzywny. Prawnicy zalecają jednak właścicielom nieruchomości, by w podobnych sytuacjach próbowali skontaktować się z przedstawicielami komitetów wyborczych i poprosili o usunięcie materiałów. Samodzielne zdjęcie plakatów należy traktować jako ostateczność, gdyż materiały wyborcze podlegają ochronie prawnej.

Do Kontakt24 zgłosił się Michał Pienias ze Szczawna Zdroju. Po kilku dniach nieobecności w domu, na ogrodzeniu zastał wspólny baner wyborczy Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i lidera wałbrzyskiej listy Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu oraz Kamila Zielińskiego - kandydata tej partii do Senatu. Baner pojawił się na ogrodzeniu bez zgody właściciela nieruchomości.

Materiał wyborczy promujący kandydatury Michała Dworczyka i Kamila Zielińskiego Foto: Kontakt24

- Dzwoniłem do biura poselskiego Michała Dworczyka w Wałbrzychu, nikt nie odbierał - relacjonował Michał Pienias. Jego matka, która jest właścicielką nieruchomości, nagrała na automatycznej sekretarce prośbę o niezwłoczne usunięcie baneru.

Niechciane plakaty Pan Michał próbował również skontaktować się telefonicznie z biurem Michała Dworczyka w Dzierżoniowie, a za pośrednictwem Messengera wysłał wiadomość do Kamila Zielińskiego.

- Od poniedziałku wieczorem do środy było zero kontaktu z tamtej strony - relacjonuje. Mieszkaniec domu kontaktował się również z policją. Ostatecznie we wtorek zdecydował o samodzielnym zdemontowaniu baneru. Próbowaliśmy zweryfikować informacje przesłane na Kontakt24 w biurze poselskim Michała Dworczyka, podjęliśmy też próby kontaktu z Kamilem Zielińskim. Do chwili publikacji tekstu nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi na zadane pytania. "Nikt ze sztabu wyborczego" Z Kontakt24 skontaktował się również pan Piotr z Tuszyna, który poinformował, że na ogrodzeniu jego posesji zawisł plakat Włodzimierza Fisiaka - kandydata PiS do Sejmu z województwa łódzkiego.

Materiał wyborczy promujący kandydaturę Włodzimierza Fisiaka Foto: Kontakt24

Pan Piotr wyjaśnił, że baner zawisł w piątek wieczorem lub sobotę rano, na co nie wyraził zgody. Zgłosił sprawę straży miejskiej. Ostatecznie, w środę rano zauważył, że plakat został uprzątnięty. "Jedyne co w tej sprawie możemy powiedzieć to tyle ze nikt ze sztabu wyborczego nie wywiesił tego baneru" - napisano w wiadomości do Konkret24 z konta Włodzimierza Fisiaka na Facebooku. Autor wiadomości twierdzi również, że część banerów, które zostały umieszczone w ustalonych miejscach, zaginęła. "Być może ten znalazł się tam w wyniku działań osób niezwiązanych z naszym sztabem" - można przeczytać w wiadomości. Grzywna za wywieszenie bez zgody Co zrobić w sytuacji, gdy na naszym ogrodzeniu bez naszej zgody i wbrew naszej woli pojawia się materiał wyborczy? Rzecznik Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Dąbrówka wymienia w tym kontekście art. 495 par. 1 Kodeksu wyborczego. Przepis wskazuje, że osoby, które umieszczają materiały wyborcze np. na ogrodzeniach bez zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, podlegają karze grzywny.

Kto, w związku z wyborami umieszcza plakaty i hasła wyborcze na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych bez zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia (...) – podlega karze grzywny. Kodeks wyborczy, art. 495. § 1

- W tej sytuacji właściciel posesji powinien zwrócić się bądź do komitetu wyborczego o usunięcie materiału wyborczego, bądź zawiadomić policję - mówi Wojciech Dąbrówka. Zacząć od próby kontaktu z komitetem Jak wskazuje Anna Godzwon, ekspertka prawa wyborczego, Kodeks wyborczy zakazuje umieszczania materiałów wyborczych bez zezwolenia, ale nie precyzuje trybu postępowania z nimi w przypadku, gdy plakaty już wiszą. - Jeśli na naszym płocie zawiśnie niechciany plakat czy innego rodzaju materiał wyborczy, możemy skontaktować się z komitetem wyborczym i poprosić o jego usunięcie. Możemy też zgłosić sprawę na policję - mówi Godzwon. Ekspertka podkreśla, że w praktyce wszystko zależy od podejścia właściciela lub zarządcy posesji. - Ja bym zalecała jednak rozpocząć od próby skontaktowania się z komitetem - podkreśla.

Czy można samodzielnie zdjąć niechciany plakat? Zdjęcie materiału wyborczego, nawet z własnego płotu, może zostać ocenione jako niszczenie materiału wyborczego. - W tym przypadku komitet wyborczy mógłby oskarżyć osobę, która usunęła materiał, o niszczenie swojej własności, bo materiały wyborcze są oznakowane – mówi Konkret24 Anna Godzwon. Kodeks wyborczy, w art. 109, zawiera przepis o ochronie prawnej materiałów wyborczych. Interpretacja tego przepisu zależy jednak od jednostek prowadzących ewentualne postępowanie - policji lub sądu.