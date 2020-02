Soki za 1 zł? Wyjaśniamy ceny w sklepie, gdzie kupował Mateusz Morawiecki

Internauci komentowali widoczne na zdjęciach ceny produktów: "Skąd te ceny? Przecież byle batonik kosztuje 3 do 4,50 zł, ritter sport 6 zł, woda mineralna 1,5l 1,60 zł. Te soki to chyba przeterminowane i mają przecenę 70%", "W sensie 2 lata temu tigery kosztowały 1.99 a teraz w zależności od sklepu albo 1.99 albo 2.30. Monastery zawsze stały po 4.99 a teraz ten mango loco 3.49 a reszta po 5.99" (pisownia oryginalna - red.).

Inny wpis z podobnymi zdjęciami opublikowano na Facebooku 24 lutego. Udostępniło go ponad 6 tys. osób. 26 lutego fotografie z Morawieckim w sklepie trafiły na fora Wykop i Reddit .

"Uwaga, uwaga! Kto by nie kupił czegoś za 50 groszy? Czekolady za 2 zł? Ktoś wie, gdzie ten sklep?" - pyta internautka. Jej wpis udostępniło ponad 1,8 tys. użytkowników.

Inni pytali, gdzie jest sklep, w którym zakupy robił Morawiecki, a także czy zdjęcia są aktualne. "Czy to jest akcja z teraz? Czy to co swego czasu organizowali jakieś 2-3 lata temu?" - pytał jeden z internautów.

Zdjęcia z 2017 roku

Fotografie opublikowane we wpisach w mediach społecznościowych wykonano w listopadzie 2017 roku podczas wydarzenia Kongres 590, w Jasionce koło Rzeszowa. Niektóre znajdują się na oficjalnym facebookowym profilu Kongresu 590 - zostały tam opublikowane 17 listopada 2017 roku.