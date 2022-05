"Taka reklama w centrum Warszawy?" Nie, sieć fast foodów jej nie zrobiła

W mediach społecznościowych znowu popularne stało się zdjęcie rzekomej reklamy McDonald's z ofertą pracy dla osób inwestujących w kryptowaluty. Dlaczego ten kadr akurat teraz wrócił do obiegu? Sytuacja na giełdach kryptowalut sporo wyjaśnia.

Wielkoformatowa reklama zajmuje większość kadru. U góry reklamy widać charakterystyczne logo, żółte łuki w kształcie litery "M". Poniżej jest hasło w języku angielskim, które w wolnym tłumaczeniu można przetłumabczyć: "Hej ziomki od kryptowalut, zatrudniamy!" (ang.: Hey Crypto Bro's We Are Hiring!'; przy czym jest błąd - apostrof w słowie "Bro's"). Na dole widnieje adres strony internetowej: careers.mcdonalds.com. Przed nośnikiem z tą reklamą na zdjęciu widać charakterystyczny budynek z ząbkowanym dachem, czyli warszawską Rotundę u zbiegu ulic Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich. Rozmazany żółto-czerwony autobus to jakby dodatkowe potwierdzenie, że zdjęcie zrobiono w stolicy. Post z tym zdjęciem opublikowano na Twitterze 13 maja i szybko stał się popularny - do 17 maja polubiło go ponad 180 tys. użytkowników, a 17 tys. podało dalej. Fotografię rozpowszechniali też polscy użytkownicy Twittera, komentując: "przelomowa oferta 3 czy 6 miesiecy"; "Naprawdę? Taka reklama była w centrum Warszawy? Wow, dalej w szoku jestem jak dorosłą firmą jest McDonald's Polska"; "It’s the przełomowa oferta for me" (pisownia tweetów oryginalna).

Popularny wpis z przerobionym zdjęciem był udostępniany również przez polskich użytkowników Twittera Foto: tvn24 / Twitter.com

Nie po raz pierwszy powyższe zdjęcie pojawiło się na Twitterze. Użytkownicy publikowali je w listopadzie i grudniu 2021 roku, a w styczniu tego roku trafiło na forum Reddit. Przerobione zdjęcie sprzed 13 lat Redakcja fact-checkingowa Snopes zweryfikowała fotografię na początku roku, ustalając, że jest przeróbką. Sprawdziła, że sieć McDonald's nie prowadziła wtedy w swoich oficjalnych kanałach kampanii rekrutacyjnych do osób inwestujących w kryptowaluty. Wprawdzie krążące w sieci zdjęcie jest ewidentnym fotomontażem - co wyjaśniamy poniżej - zapytaliśmy jednak firmę McDonald's, czy kiedykolwiek w kampaniach rekrutacyjnych odwoływała się do osób handlujących kryptowalutami. Czekamy na odpowiedź. Reklama wielkoformatowa widoczna na popularnym w sieci zdjęciu jest rozwieszona na dawnym budynku Universalu, którego od 2017 roku już nie ma. W jego miejsce stanął wieżowiec Widok Towers, o innej bryle. W tym czasie również Rotundę, która jest siedzibą banku, zburzono i wybudowano na nowo. Oryginalną fotografię wykonano w 2009 roku, jej autorem jest użytkownik serwisu Flickr Kuba Bożanowski, a zdjęcie jest dostępne na jego profilu. Oryginalny kadr jest szerszy niż ten z rzekomą reklamą McDonald's.

Oryginalne zdjęcie z 2009 roku opublikowane na platformie flickr.com. Foto: Kuba Bożanowski / flickr.com/photos/jbozanowski