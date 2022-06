W KPO zapisano powstanie 75 tys. tanich mieszkań? Nie ma takiego zobowiązania

Być może ten wątek dyskusji był wywołany konwencją Prawa i Sprawiedliwości, na której Jarosław Kaczyński przyznał, że "nie wszystko wyszło" w rządowym planie Mieszkanie Plus. - Z Mieszkania Plus tylko 18 tysięcy wybudowanych i 24 tysięcy w budowie, czyli łącznie 42 tysiące mieszkań, a powinno być dużo, dużo więcej - mówił prezes PiS . W 2016 roku rząd zakładał, że tylko w przeciągu trzech lat powstanie 100 tys. lokali. Kaczyński dodał, że satysfakcjonującym wynikiem było wybudowanie 350 tys. mieszkań rocznie.

W dyskusji na Twitterze 5 czerwca posłanka Lewicy i była rzeczniczka partii Anna Maria Żukowska na pytanie jednego z internautów o obiecane Lewicy przez PiS "100 tysięcy mieszkań" odpowiedziała: "Będzie przywrócona praworządność, zostaną odblokowane środki z KPO, to będą budowane mieszkania. (W KPO jest 75 tys. wpisane). Nie wcześniej. Mówiliśmy o tym już rok temu".

Lewica – "za" w zamian za 75 tys. mieszkań

De facto głosowanie "za" było formą poparcia polskiego Krajowego Planu Odbudowy – każdy kraj z 27 członków UE miał obowiązek przedstawić Komisji Europejskiej program, jak zamierza wydać przypadającą na niego część unijnego funduszu. Do 2026 roku Polska ma do wykorzystania dokładnie 160 967 579 300 zł, czyli 35 363 500 000 euro (23,9 mld euro w formie dotacji i 11,5 mld euro w formie pożyczek).

Po tym, jak ratyfikacji Funduszu Odbudowy w 2021 roku odmówiła Solidarna Polska, PiS - by zdobyć sejmową większość w głosowaniu - zgodził się na propozycje Lewicy dotyczące celów KPO. W rozmowach z 27 kwietnia 2021 roku uzgodniono, że z KPO zostanie sfinansowania budowa 75 tys. tanich mieszkań na wynajem.

W KPO : "zielone budownictwo wielorodzinne"

Sprawdziliśmy już rok temu, że w KPO, który rząd Mateusza Morawieckiego zatwierdził 30 kwietnia 2021 roku, a 3 maja wysłał do akceptacji przez KE – takiego zobowiązania nie ma. Inwestycje mieszkaniowe znalazły się w "zielonym komponencie", w części pt. "Inwestycje w zielone budownictwo wielorodzinne". Napisano, że "celem inwestycji jest uzupełnienie bazy mieszkań przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego wpływu, jaki gospodarstwa domowe wywierają na środowisko, w tym zwłaszcza na stan powietrza, poprzez zwiększenie udziału nowych (bądź modernizację istniejących), budynków wielorodzinnych o wysokiej efektywności energetycznej, które wykorzystują OZE i inne 'zielone rozwiązania'".

"Można oszacować, że w latach 2022-2026 zostanie zabezpieczone sfinansowanie utworzenia ok. 71,7 tys. mieszkań" – napisano w KPO. A więc nie 75 tys. mieszkań. Warto zwrócić uwagę, że w KPO pada sformułowanie "zostanie zabezpieczone finansowanie" – co wcale nie musi oznaczać, że do 2026 roku planowana liczba mieszkań na wynajem rzeczywiście powstanie.

Po roku Lewica zmieniła swoje cele mieszkaniowe. W opublikowanym 11 kwietnia 2022 roku na stronie internetowej partii dokumencie "Mieszkanie prawem, nie towarem" napisano: "proponujemy wdrożenie dziesięcioletniego Krajowego Programu Mieszkaniowego, który dzięki pieniądzom z Krajowego Planu Odbudowy oraz środkom budżetowym pozwoli wybudować 70 tysięcy mieszkań na wynajem, a także uruchomi program rewitalizacji pustostanów na potrzeby mieszkaniowe. Nowe budynki będą mniej energochłonne i bardziej przyjazne do życia".

70 tys. to już bardziej zbliżona liczba do tej, jaka pojawiła się w KPO w wersji z 30 kwietnia 2021 roku.

W najnowszej wersji – 12 tys. "zielonych mieszkań"

Ani liczba 75 tys., ani 71 tys. nie pada w najnowszej wersji polskiego KPO, który polski rząd negocjował z Komisją Europejską, a który KE zatwierdziła 1 czerwca. Zestaw polskich reform i inwestycji został opisany w aneksie do decyzji KE. To tu są określone tzw. "kamienie milowe" - czyli zestaw wymagań, od których są uzależnione wypłaty zaliczek na realizację celów KPO.