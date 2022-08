Wydatki na gospodarkę ściekami i ochronę wód: ile za rządów PO-PSL, ile za PiS?

Jak sprawdziliśmy w danych Głównego Urzędu Statystycznego, posłanka Leszczyna pomyliła się co do jednej liczby - ale rzeczywiście nakłady na gospodarkę ściekową i ochronę wód w ostatnich latach nie wynosiły tyle, ile za rządów poprzedniej koalicji.

Katastrofa ekologiczna w Odrze sprowokowała polityków do dyskusji o tym m.in., który rząd lepiej chronił polskie rzeki przed skażeniami. Mowa o tym była też w programie "Kawa na ławę" w TVN24 w niedzielę 14 sierpnia w TVN24. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna zwracała uwagę na niskie wydatki na ochronę wód w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy. "W 2015 roku rząd PO-PSL na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydał siedem miliardów dwieście milionów" - mówiła. "A wiecie, ile wy wydaliście w 2020 roku?" – zwróciła się posłanka KO do polityków PiS w studiu. I zaraz odpowiedziała: "Pięć miliardów pięćset milionów. Nominalnie nawet, chociaż PKB urosło przez cztery lata świetnej koniunktury, wydajecie mniej na ochronę środowiska, niż my wydawaliśmy".

Za rządów Zjednoczonej Prawicy roczne wydatki średnio 4,4 mld zł

Posłanka KO nie pomyliła się natomiast co do wysokości wydatków na gospodarkę ściekową i ochronę wód w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy. W 2020 roku (to ostatnie dostępne dane) te wydatki wyniosły 5,5 mld zł. W 2016 roku - pierwszym pełnym roku rządów Zjednoczonej Prawicy - było to 2,3 mld zł, czyli aż o 4,3 mld zł mniej w stosunku do 2015 roku. W kolejnych latach wydatki na ten cel rosły – w 2019 roku sięgnęły 6,1 mld zł. Średnia roczna wydatków na gospodarkę ściekową i ochronę wód od 2016 roku wynosi 4,4 mld zł.

O okresie pierwszych rządów PiS na inwestycje w gospodarkę ściekową i ochronę wód wydano: w 2007 roku - 3,9 mld zł, w 2008 – 4,5 mld zł (średnia: 4,2 mld zł).

Na co wydaje się te pieniądze

Jak wyjaśnia GUS, do nakładów "na środki trwałe służące gospodarce ściekowej i ochronie wód" zalicza się m.in. inwestycje w urządzenia do unieszkodliwiania i oczyszczania ścieków przemysłowych, komunalnych, wód (ścieków) opadowych oraz zanieczyszczonych wód kopalnianych odprowadzanych bezpośrednio do wód powierzchniowych i do ziemi. Są to oczyszczalnie ścieków, urządzenia do gospodarczego wykorzystania ścieków, do utylizacji, gromadzenia i transportu wód zasolonych, do gromadzenia ścieków, jak również wyposażanie oczyszczalni ścieków w urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową w przypadkach, gdy nie są one ujęte w kosztach budowy oczyszczalni ścieków.

Inwestycje w "gospodarkę ściekową i ochronę wód" to także budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki oraz wody opadowe; urządzeń do przeróbki i zagospodarowania osadów z oczyszczalni ścieków; systemów obiegowego zasilania wodą; zabezpieczenia przed przenikaniem do rzek, mórz oraz innych akwenów zanieczyszczeń powstających przy transporcie wodnym; tworzenie stref ochrony źródeł i ujęć wody.

Według Banku Danych Lokalnych w czasie ośmiu lat rządów PO-PSL wybudowano łącznie 640 oczyszczalni ścieków, w okresie pięciu lat rządów Zjednoczonej Prawicy (2016-2020) - 183.