Bojkot amerykańskich produktów także w Polsce? Jeszcze nie

Co oznacza mała czarna gwiazdka przy niektórych cenach? Tak duński właściciel sieci Netto postanowił pomóc klientom bojkotować amerykańskie produkty. Według polskich internautów to rozwiązanie ma się też pojawić w sklepach sieci w naszym kraju. Wyjaśniamy.

"Sklepy spożywcze Netto znajdujące się w Polsce i należące do duńskiej Sallin Group będą oznaczać towary wyprodukowane w Europie specjalną gwiazdką przy cenie na półkach, aby konsumentom było łatwiej bojkotować amerykańskie produkty" - poinformował 21 marca w serwisie X Mikołaj Teperek, twórca podkastu "Niepoprawny dyplomata" o Stanach Zjednoczonych i dyplomacji (pisownia postów oryginalna).

Wpis wywołał duże zainteresowanie, wygenerował ponad 92 tys. wyświetleń. Wielu internautów komentowało z ironią: "Świetnie! To także ułatwi odnajdywanie amerykańskich produktów tym, którzy będą chcieli je kupić"; "Oznaczajcie, będę kupował tylko amerykańskie"; "Będzie łatwiej omijać europejskie!"; "dobra wiadomość, będę szukał tych bez gwiazdek".

Część proponowała idące nieco dalej rozwiązania: "A biało czerwoną gwiazdką powinny oznaczać polskie"; "mogliby to wprowadzic na poziomie unijnym"; "A chińskie to już nie? Może czerwoną gwiazdką?".

Jednak byli też tacy, którzy zapowiedzieli bojkot duńskiej sieci: "Nie kupujemy w Netto"; "oj to chętnie zbojkotuję sieć Netto"; "Super, już tam nie przyjdę".

"To fejk?" - pytał jeden z internautów. "Ej... Ale napisz że to nie dotyczy Polski" - skomentował kolejny. Autor posta odpowiedział mu: "Według Fast Company dotyczy to także Polski". W dyskusji z innym użytkownikiem również powołał się na publikację na stronie magazynu biznesowego "Fast Company".

Sprawdziliśmy więc, co wiadomo o sprawie.

Czarna gwiazdka w sklepach duńskiej sieci - co oznacza?

Portal miesięcznika "Fast Company" faktycznie 13 marca 2025 roku informował, że Salling Group "duński operator sklepów spożywczych wprowadza nowy symbol na swoich elektronicznych metkach cenowych, aby ułatwić lokalne zakupy i uniknąć kupowania amerykańskich towarów". Pod koniec lutego o decyzji firmy poinformował jej dyrektor generalny Anders Hagh w poście na LinkedIn. Jak wyjaśniał, nowe oznaczenie na sklepowych półkach - mała czarna gwiazdka - to odpowiedź na pytania klientów chcących wybierać produkty europejskich marek.

Salling Group jest właścicielem m.in. sieci sklepów spożywczych Netto, które działają w Danii, Niemczech i w Polsce. W naszym kraju firma miała na koniec 2024 roku 676 punktów. Z posta Hagha wynika, że ceny z czarną gwiazdką pojawią się właśnie w sklepach Netto i hipermarketach sieci Bilka i Føtex działających w Danii. Gwiazdki pojawiły się w duńskich sklepach należących do firmy 12 marca. "Nasze sklepy będą nadal oferować marki z całego świata, a wybór zawsze będzie należał do klientów. Nowa etykieta to tylko dodatkowa usługa dla klientów, którzy chcą kupować produkty europejskich marek" - zastrzegł szef Salling Group.

Do wpisu dołączył zdjęcie przykładowej metki z ceną po zmianie. Przy dolnej krawędzi widać czarną gwiazdkę, która ma oznaczać, że produkt pochodzi od europejskiej firmy.

Zapowiedź wprowadzenia czarnych gwiazdek na etykietach cenowych w sieci Netto padła pod koniec lutego 2024 roku. LinkedIn

Pod koniec lutego Donald Trump zapowiedział, że planuje nałożyć 25-procentowe cła na towary z Unii Europejskiej. "Ogólnie rzecz biorąc, będzie to 25 procent i będzie dotyczyć samochodów i wszystkich innych rzeczy"- mówił 26 lutego. Jak dotąd tej obietnicy nie spełnił. 12 marca weszły w życie 25-procentowe amerykańskie cła na import stali i aluminium ze wszystkich państw świata bez wyjątku. Dzień później Trump na portalu Truth Social zagroził nałożeniem 200-procentowych ceł na wina i inne alkohole produkowane w krajach Unii Europejskiej.

Te zapowiedzi Trumpa wywołały silne reakcje społeczne w krajach członkowskich UE, zwłaszcza w Danii. Ma ona związek z wypowiedziami przedstawicieli amerykańskiej administracji, w tym prezydenta Donalda Trumpa, dotyczącymi Grenlandii, która ma dużą autonomię w ramach Danii. Trump jeszcze przed zaprzysiężeniem mówił w grudniu 2024 roku, że "dla celów bezpieczeństwa narodowego i wolności na całym świecie, Stany Zjednoczone Ameryki uważają, że posiadanie i kontrola Grenlandii są absolutną koniecznością". Potem Trump jeszcze kilka razy mówił o możliwej aneksji wyspy.

Pod koniec lutego na duńskim Facebooku powstała grupa nawołująca do bojkotu towarów ze Stanów Zjednoczonych. Obecnie ma prawie 82 tys. członków.

Czy czarna gwiazdka będzie w Polsce? "Monitorujemy sytuację"

Czy ceny z czarną gwiazdką pojawią się też w polskich sklepach należących do duńskiej firmy? W tekście "Fast Company" co prawda czytamy "jeśli trend ten przyjmie się szerzej wśród konsumentów w całej Europie, mogą na tym ucierpieć marki pochodzące z USA". Jednak jest to opinia autora materiału, a nie komunikat przedstawiciela duńskiej firmy.

Wszystkie powołały się na te ustalenia Polskiej Agencji Prasowej: "Rzecznik prasowy Salling Group, Christoffer Roslyng Green, przekazał PAP, że obecnie spółka nie ma w planach wprowadzenia podobnego oznaczenia w sklepach Netto w Polsce. 'Monitorujemy sytuację' - podkreślił, przypominając, że w Danii inicjatywa wyszła od klientów".

Tak więc oznaczenie na razie funkcjonuje w duńskich sklepach sieci dyskontów, który na razie nie przewiduje rozszerzać akcji na sklepy w Polsce.

