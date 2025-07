Ilu migrantów odesłano do Polski? Nowe dane z Niemiec

Politycy opozycji utrzymują, że polski rząd nie przedstawia prawdziwych danych o liczbie migrantów "przerzucanych" z Niemiec do Polski, podczas gdy według władz niemieckich są to "duże liczby, tysiące w skali jednego miesiąca". Publikujemy więc najnowsze statystyki otrzymane z niemieckiej policji - nie potwierdzają takich twierdzeń.

Mimo zapowiedzi wprowadzenia od 7 lipca 2025 roku kontroli na granicy polsko-niemieckiej, Ruch Obrony Granic stworzony przez Roberta Bąkiewicza wciąż prowadzi przy granicy samozwańcze patrole, a politycy opozycji opowiadają o "tysiącach migrantów przerzucanych z Niemiec". 1 lipca Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało dane pokazujące, że przekazań migrantów ze strony niemieckiej jest teraz mniej niż w 2023 czy 2024 roku, lecz politycy opozycji podważają te statystyki, twierdząc, że rząd ukrywa prawdziwą skalę zjawiska.

Rozwiń

Aktywni w tej dyskusji są m.in. posłowie Konfederacji. Szef klubu tej formacji Grzegorz Płaczek 3 lipca w Polskim Radiu stwierdził wręcz: "Rządowi nie należy wierzyć. (...) Jakiekolwiek liczby, które są podawane, są często wyssane z palca tylko na potrzeby danego przekazu". Według niego obecnie nikt, łącznie z MSWiA, "nie jest w stanie określić liczby nielegalnych imigrantów w Polsce".

Tego samego dnia inny poseł Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak był w porannym programie Radia Zet i tam mówił, że "dane, które podaje rząd, są głęboko niekompletne". Po czym stwierdził: "Rząd podaje wyłącznie małe kwoty w trybie tak zwanej readmisji lub powrotów dublińskich, nie podaje liczby przekazanych w trybie, który w tej chwili Niemcy stosują najchętniej. Natomiast niemieccy politycy chętnie się chwalą – i rzecznicy niemieckich służb – i te liczby idą w tysiące". Dalej przekonywał, że "władze niemieckie potwierdzają, że przekazują Polsce duże liczby, tysiące w skali jednego miesiąca" oraz że z ostatnich wypowiedzi rzecznika Bundespolizei (policji federalnej) "wynika, że to są liczby zbliżone do siedmiuset, może nawet tysiąca miesięcznie".

3 lipca redakcja Konkret24 otrzymała najnowsze dane właśnie od niemieckiej policji, a trzy dni wcześniej - od polskiej Straży Granicznej. Oto, co z nich wynika.

Przekazania

Dane opublikowane przez MSWiA, do których odnoszą się m.in. posłowie Konfederacji, dotyczą przekazań migrantów przez Niemców w ramach procedury readmisji lub procedury dublińskiej, czyli wynikającej z unijnego rozporządzenia Dublin III (na czym polegają te procedury, wyjaśniamy w dalszej części tekstu). Są to dane od polskiej Straży Granicznej. Prezentujemy je łącznie, ponieważ w obu przypadkach chodzi o cudzoziemców przekazanych przez Niemców polskiej Straży Granicznej.

Najpierw przypomnijmy statystyki z wcześniejszych lat, które publikowaliśmy już w Konkret24, tłumacząc fałszywy przekaz o "tysiącach nielegalnych migrantów z Niemiec". Tak więc w ramach tych dwóch procedur przekazano Polsce: w 2021 - 342 cudzoziemców; w 2022 - 630; w 2023 - 968; w 2024 - 688.

Cudzoziemcy przyjęci w ramach readmisji i procedury Dublin III Konkret24

Co istotne, w latach 2021-2024 najczęściej z Niemiec do Polski przekazywano obywateli Gruzji (w latach 2021 i 2022) i Rosji (w latach 2023 i 2024).

Natomiast według danych Straży Granicznej za okres od 1 stycznia do 22 czerwca 2025 roku w ramach procedury readmisji lub procedury dublińskie przekazano z Niemiec do Polski 314 cudzoziemców. Najliczniejszą wśród nich grupą byli Afgańczycy (58 osób).

Zawrócenia

Istnieje jednak jeszcze jedna procedura graniczna. Strona niemiecka nazywa ją Zuruckweisung, czyli "zawrócenie"; strona polska (w tym MSWiA) częściej określa ją "niewpuszczeniem" (co oznacza, wyjaśniamy dalej). Statystyki dotyczące tej procedury gromadzi wyłącznie niemiecka policja. Te, które otrzymaliśmy z Bundespolizei, pokazują, że zawróceń cudzoziemców na granicy polsko-niemieckiej jest znacznie więcej niż przekazań. W kolejnych latach było to: rok 2021 - 20 zawróceń; rok 2022- 54; rok 2023 - 1705; rok 2024 - 9369. Przy czym należy pamiętać, że powodem dużego wzrostu zawróceń w 2023, a szczególnie w 2024 roku było przywrócenie od października 2023 roku przez Niemców kontroli na granicy polsko-niemieckiej.

Zawrócenia z niemieckiej granicy do Polski w latach 2021 do 2024 Konkret24

Natomiast według najnowszych danych, które otrzymaliśmy 3 lipca, od stycznia do maja 2025 roku Niemcy zawrócili na granicy z Polską 2765 osób, w tym najwięcej w maju - 708.

Zawrócenia z niemieckiej granicy od stycznia do maja 2025 roku

I tu istotna informacja: niemiecka policja podaje, że najliczniejszą grupą zawracanych w tym roku byli obywatele kolejno: Ukrainy, Afganistanu, Gruzji, Kolumbii i Etiopii. Te najnowsze dane różnią się nieco od tych, które wiosną otrzymaliśmy z Bundespolizei, ponieważ zostały zaktualizowane.

Na zmianę działania niemieckich służb granicznych i wzrost liczby zawróceń zwracał uwagę m.in. minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak 1 lipca w "Faktach po Faktach" w TVN24. "Nowy [niemiecki] rząd wprowadził nowe zasady i musimy na to zareagować. Chodzi o to, że obok klasycznych procedur readmisji zaczęła rosnąć kategoria niewpuszczanych do Niemiec" - mówił.

Różnice między procedurami

Jak podajemy, przekazania odbywają się na podstawie readmisji bądź rozporządzenia Dublin III. Readmisja to przekazanie do Polski osoby, która znajduje się na terytorium Niemiec (czy innego państwa) i nie posiada uprawnienia do legalnego przebywania w tym kraju, a jednocześnie przyjechała tam bezpośrednio z Polski. Z kolei rozporządzenie Dublin III wskazuje, że pierwsze państwo członkowskie Unii Europejskiej, do którego dotarł cudzoziemiec, ma obowiązek rozpatrzyć jego wniosek o ochronę międzynarodową (azyl). Jeśli zatem osoba ta znajdzie się w kolejnym państwie i tam złoży np. wniosek o azyl, można ją odesłać z powrotem do państwa wjazdu, ale tylko wtedy, jeśli istnieją dowody, że przez to właśnie państwo wjechała do Unii Europejskiej. W ten sposób UE chce ograniczać nadużywanie procedur azylowych i składania wniosków o ochronę w wielu krajach.

Zatem Niemcy mogą zgodnie z prawem przekazywać Polsce cudzoziemców niemających praw do pobytu w ich kraju, jeśli przyjechali tam właśnie z Polski, a ta była pierwszym krajem UE, do którego dotarli. Procedura wygląda tak, że cudzoziemiec jest wówczas zatrzymywany, a niemiecka policja federalna wysyła wniosek do polskiej Straży Granicznej o przekazanie. Samo przekazanie odbywa się na przejściu granicznym i uczestniczą w nim przedstawiciele formacji z obu państw. Po odebraniu migranta polska Straż Graniczna przewozi go do placówki, gdzie sprawdzana jest jego tożsamość, a następnie zwykle jest on umieszczany w zamkniętym ośrodku dla cudzoziemców do czasu rozpatrzenia wniosku azylowego.

Natomiast zawrócenie to sytuacja, w której cudzoziemiec nie otrzymuje zgody na wjazd do Niemiec, czyli "odbija się" od granicy z uwagi na niespełnianie warunków wjazdu i pobytu. Decyzja jest uznaniowa i należy do niemieckich strażników granicznych: powodem może być np. brak potrzebnej wizy wjazdowej. Dlatego polskie władze o takich sytuacjach mówią jako o "niewpuszczeniach".

W ostatnim czasie media zaczęły jeszcze podawać dane o deportacjach z Niemiec do Polski. Takie statystyki uzyskane od strony niemieckiej opublikował m.in. portal Onet. Nie posługujemy się takimi danymi w tekstach dotyczących sytuacji na granicy polsko-niemieckiej, ponieważ deportacje są konsekwencją przestępstw popełnianych na terytorium Niemiec - nie tylko związanych z nielegalnym pobytem - a tym samym mogą dotyczyć np. Polaków. Poza tym jednym ze sposobów deportacji jest droga lotnicza, więc te statystyki mogą być niezwiązane z wydarzeniami na lądowej granicy polsko-niemieckiej.

Źródło: Konkret24