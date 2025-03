Kolejki do urzędów pracy "za Tuska"? Również w czasach PiS

"Tak było. Ale teraz nikt nie pamięta"; "przy obecnej demografii to nie wróci" - komentują internauci rozsyłane w sieci zdjęcia, które mają przedstawiać kolejki do urzędów pracy za pierwszych rządów Donalda Tuska. Sprawdziliśmy, kiedy powstały te zdjęcia.

"Tak wyglądały kolejki do Urzędów Pracy w 2010-2012 roku. Zjawisko to miało miejsce podczas pierwszego i drugiego rządu Donalda Tuska, było znakiem rozpoznawczym Platformy Obywatelskiej" - napisał internauta, który 23 marca opublikował cztery zdjęcia w serwisie X (pisownia postów oryginalna). Dalej komentował: "Łatwo policzyć, że wyborcy którzy dziś mają 18-20 lat wtedy mieli po 3-5 lat. Gdy ich rodzice stali w tych kolejkach oni byli w przedszkolu. Przy obecnym tempie zwolnień grupowych, maksymalnie za dwa lata to zjawisko wróci i dotknie także młodych ludzi, którzy myślą, że tak jak przez ostatnie kilka lat było zawsze. Było tak dlatego, że Tuska nie było. Nie wiedzieliście? To już wiecie".

Na czterech zdjęciach widać kolejki przed urzędami pracy. W latach 2010-2012 rządziła koalicja PO-PSL, a premierem był Donald Tusk. Dwie górne fotografie w poście pokazują tłum ludzi czekających przed wejściem do Urzędu Pracy w Krakowie; jedna u dołu przedstawia dużą grupę ludzi czekających pod wejściem do innego Urzędu Pracy, a kolejna to powstała wewnątrz urzędu - nad głowami kolejkowiczów jest szyld "Centrum aktywizacji zawodowej". Ten wpis ze zdjęciami w ciągu dwóch dni wyświetlono ponad 260 tys. razy, a ponad tysiąc razy podano go dalej.

FAŁSZ Wpis opublikowany 23 marca w serwisie X wygenerował ponad 260 tys. wyświetleń x.com

Choć autor konta w jego opisie przedstawia się jako "konto satyryczne", to jednak treść posta ze zdjęciami ma charakter informacyjny i wielu internautów potraktowało to jako przekaz na poważnie, komentując np. "Tak było. Ale teraz nikt nie pamięta. W sumie niech te czasy powrócą. Jak naród tego chce"; "Do wielu niestety to dalej nie dociera"; "Przy obecnej demografii to nie wróci".

Niektórzy zauważali jednak: "Nie bronię Tuska, ale takie kolejki to widziałem ostatni raz w 2003 roku"; "coś z tym liczeniem lat słabo", "To 2016 rok".

Z uwagi na to, jak duże zasięgi wygenerował ten wpis, sprawdziliśmy, z których lat te zdjęcia pochodzą.

Kraków. Dwa zdjęcia z czasu rządów Zjednoczonej Prawicy

Dwa pierwsze zdjęcia wykonano przed Grodzkim Urzędem Pracy w Krakowie, przy ul. Wąwozowej. Na obu widać tłum ludzi oczekujących pod charakterystycznym zadaszonym wejściem do urzędu. Oba opublikowano na portalu LoveKrakow.pl z datą 22 lutego 2016 roku - czyli w czasie, gdy rządziła Zjednoczona Prawica. Premierem była Beata Szydło z Prawa i Sprawiedliwości.

Zdjęcie przedstawia sytuację z lutego 2016 roku, za rządów Zjednoczonej Prawicy LoveKraków.pl

"Niecodzienny widok spotkał osoby, które w poniedziałek rano przyszły do Grodzkiego Urzędu Pracy, by poszukać zatrudnienia. Przed budynkiem ustawiła się spora kolejka. A wszystko z powodu uruchamiania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Kilkadziesiąt osób koczowało tam już od soboty" - brzmiał krótki opis galerii zdjęć, wśród których były te dwa. 22 lutego 2016 roku to był rzeczywiście poniedziałek.

Zdjęcie przedstawia sytuację z lutego 2016 roku LoveKraków.pl

W galerii zdjęć jest odesłanie do tekstu pt. "Od soboty koczują pod urzędem. Chcą dotacji na szkolenia". Wynika z niego, że ok. 60 osób zebrało się pod urzędem, by złożyć wniosek o sfinansowanie szkoleń dla pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Łódź. Zdjęcie z czasów rządu Tuska

Trzecie zdjęcie pokazuje kolejkę przed Powiatowym Urzędem Pracy w Łodzi, przy ulicy Milionowa 91. Lokalizację potwierdzają zdjęcia w Google Street View. Zgadza się numer budynku, układ okien, zakratowane okna po lewej. Tę fotografię opublikowano w tekście serwisu dziennika "Express Ilustrowany" z 19 kwietnia 2013 roku pt. "Zatrudnienie za 1600 złotych brutto. Kolejki w urzędach pracy". Fotografię wykonał Łukasz Kasprzak. Jak nas poinformowano w redakcji, zdjęcia do takich tekstów są zlecane fotoreporterom na bieżąco.

Zdjęcie opublikowano 19 kwietnia 2013 roku expressilustrowany.pl / fot. Łukasz Kasprzak

To jedyne spośród czterech rozpowszechnianych zdjęć, które powstało w czasach rządu Donalda Tuska (lata 2007-2014).

Bydgoszcz. Zdjęcie z 2015 roku

Zdjęcie zrobione w Centrum Aktywacji Zawodowej pochodzi z zasobów Agencji Wyborcza.pl: ma datę 8 stycznia 2015 roku, opis brzmi: 8.01.2015 Bydgoszcz, Powiatowy Urząd Pracy. Petenci w kolejce do 'pośredniaka'". Fotografia powstała więc w czasie rządów koalicji PO-PSL, lecz dużo później, gdy premierem była już Ewa Kopacz (pełniła tę funkcję od 22 września 2014 roku do 16 listopada 2015).

Wbrew temu, co napisał autor posta, nie jest to więc obraz z lat 2010-2012.

Zdjęcie z 8 stycznia 2015 roku przedstawia kolejkę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy fot. Tymon Markowski / Agencja Wyborcza.pl

