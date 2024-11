"Ogłoszono im zarzut zniszczenia mienia". Uwaga na ten film

Białe ściany nowootwartego Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie już zostały pomalowane graffiti? 15-sekundowe wideo, które rzekomo pokazuje zniszczenia na murach nowego muzeum, szybko zdobyło popularność w mediach społecznościowych. Tylko na jednym koncie, gdzie je opublikowano, ma ponad 300 tys. wyświetleń. Przedstawia sfilmowany po zmroku gmach tej instytucji - ściany w wielu miejscach są pomazane sprayami; są to głównie trudne do odczytania napisy lub charakterystyczne tagi. Na film nałożono napis "Zniszczono MSN". Słychać, jak wypowiada się kobieta, można się domyślać, że to policjantka: "Ogłoszono im zarzut uszkodzenia mienia. Zostali przesłuchani w towarzystwie dorosłych członków rodziny. No i przyznali się do popełnienia tego przestępstwa". Potem wypowiada się mężczyzna, zapewne reporter: "Straty wyrządzone przez chłopców najprawdopodobniej będą musieli pokryć ich rodzice". Całość ma sugerować, że jest to materiał reporterski - słuchać nawet szum ulicy.