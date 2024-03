"Obca flaga na polskim sprzęcie wojskowym?" To coś innego

Pojawiające się na zdjęciach czy filmach polskie pojazdy wojskowe, na których widać flagi czy proporce w kolorach żółtym i niebieskim, są intensywnie wykorzystywane w antyukraińskiej narracji. Przestrzegamy: takie przekazy są w interesie prokremlowskiej dezinformacji. Ludzie się dziwią, pytają, insynuują. - To wraca do nas jak bumerang - mówi Konkret24 rzecznik wojskowej jednostki, o której powstał kolejny fake news.

Umieszczenie rzekomych flag ukraińskich na polskich wozach wojskowych wywołało krytyczne wpisy internautów, które w mediach społecznościowych wzmacniają antyukraiński kontekst. "Czyli ukraina to polska te kacapy miały jednak racje" - to przykładowy komentarz.

Nagranie z 2023 roku, próba przed defiladą

Można więc wnioskować, że popularne w sieci wideo jest związane z tym wydarzeniem - zwłaszcza, że zostało nakręcone w Warszawie na trasie defilady, czyli wzdłuż tzw. wisłostrady. Osoba trzymająca telefon stała przy skrzyżowaniu ulic Wybrzeże Gdańskie i Wenedów. Po analizie innych materiałów w sieci wiemy, że nagranie powstało 14 sierpnia 2023 roku i pokazuje próbę przed defiladą, która to próba trwała do zapadnięcia zmroku.

To nie "obca flaga", a proporzec polskiego oddziału

Na początku nagrania widać przejazd kilku kupionych przez polskie wojsko koreańskich czołgów K2 i to do każdego z nich - zdaniem internautki - zostały przytwierdzone "obce flagi". Analizując inne nagrania z próby przed defiladą oraz z samej defilady (są dużo lepszej jakości), ustaliliśmy, że na żadnym z wojskowych pojazdów biorących udział w defiladzie 15 sierpnia 2023 roku obok polskich flag nie umieszczono flag ukraińskich. To co internautka wzięła za obce flagi na czołgach K2, to proporce (najczęściej trójkątne lub prostokątne z wycięciem chorągiewki) 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Hetmana Wincentego Gosiewskiego.