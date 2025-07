Pożar w Ząbkach. Fotowoltaika jako "podajnik ognia"? Nie wierzcie w to

Takie informacje docierały do szerokiego grona odbiorców. "W moim wiejskim sklepie dyskusja o pożarze w podwarszawskich Ząbkach. Wszyscy są przekonani, że pożar spowodowała instalacja fotowoltaiczna" - relacjonował w serwisie X dziennikarz Leszek Kraskowski. "Tłumaczę ludziom, że to niemożliwe, bo na dachach tych bloków nie było paneli fotowoltaicznych. I wszystko wskazuje na samozapłon przegrzanej instalacji elektrycznej. Ludzie się dziwią. No jak to, przecież czytali o tych panelach w necie. I widzieli zdjęcia" - dodał.

Wcześniej wysyp różnych teorii o przyczynach pożaru komentował rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński. Odniósł się on do tez o możliwym podpaleniu. - Wśród tych głupot, które są wypisywane w mediach społecznościowych, znalazł też między innymi absurdalny zarzut, że do podpalenia doszło, żeby odwrócić uwagę społeczeństwa od granicy zachodniej. Zobaczcie państwo, do jakich bzdur dochodzi - mówił rzecznik ministerstwa. - Nikt odpowiedzialny na tym etapie nie będzie wypowiadał się na temat przyczyn. Żeby jednoznacznie powiedzieć, co było przyczyną pożaru, muszą być zabezpieczone ślady, muszą to zbadać i zweryfikować biegli z zakresu pożarnictwa. Czyli osoby, które od długiego czasu mają wiedzę, doświadczenie i umiejętności w ocenianiu tego typu zdarzeń - zapewnił. I dodał, że "wszelkie fake newsy niczemu nie służą".