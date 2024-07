Zdjęcie ogrodzenia Urzędu Miasta Warszawy z tablicą "Strefa wolna od chrześcijan" jest rozpowszechniane w internecie, wzniecając po raz kolejny spór wokół zakazu symboli religijnych w stołecznym ratuszu. Tyle że tablica nie pojawiła się z inicjatywy urzędu, a krzyże w ratuszu pozostają na swoich miejscach. Wyjaśniamy, skąd ta kontrowersyjna plansza.

W czwartek 4 lipca jeden z internautów podzielił się w serwisie X zdjęciem, na którym widać ogrodzenie z wywieszonymi tabliczkami informującymi o znajdującym się w tym miejscu Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, a obok - żółtą tablicę z hasłem po polsku i angielsku: "Strefa wolna od chrześcijan". "Tak proszę Państwa, dorodny synalek UB-ckiej mamusi jest chory na umyśle" – podpisał internauta (pisownia oryginalna). Wpis ten do 8 lipca wyświetlono ponad 41 tys. razy. Wielu komentujących uwierzyło, że urząd rzeczywiście taką tablicę powiesił na ogrodzeniu.

"Naprawdę????"; "Skandal"; "Po akcji ze zdjęciem Krzyża,ten człowiek niczym już nie zaskoczy. Bez względu czy karta wisi z jego polecenia,czy akcję tylko POpiera" – pisali internauci (pisownia wszystkich postów oryginalna). Choć pod wpisem pojawiły się też komentarze wątpiących w prawdziwość tego, co widzą. "To nie jest fejk?", "To serio tak ?" - pytali.

Posty ze zdjęciami kontrowersyjnej tablicy na ogrodzeniu warszawskiego ratusza pojawiały się w serwisie X przez miniony weekend. "’Strefa wolna od chrześcijan'???"; "Pamiętacie międzynarodowy szum i naciski Brukseli na PL w związku z /fałszywymi/ napisami: Strefa wolna od LGBT? Dziś pod warszawskim ratuszem są prawdziwe tablice: Strefa wolna od Chrześcijan. - Tak właśnie działają... komuniści!" - twierdzili autorzy tych postów.

Informacyjny post w tej sprawie zamieścił także prezes Młodzieży Wszechpolskiej Marcin Kowalski: "Urząd Miasta Stołecznego Warszawa to 'Strefa Wolna od Krzyża i Chrześcijan'. Żeby nie było wątpliwości, pojawiała się na nim informacyjna tabliczka...". Wpis ten udostępnił prezes Instytutu Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski, który z kolei zapowiedział: "A już jutro do Ratusza wpłynie obywatelska inicjatywa uchwałodawcza z podpisami Warszawiaków - dotyczącą odwołania zarządzenia Prezydenta Warszawy". Zdjęcie udostępnione przez Kowalskiego opublikował także jeden z internautów - ten apelował o pomoc w sprawdzeniu, czy pokazana tablica rzeczywiście wisi na ogrodzeniu urzędu miasta. Wprowadzający w błąd przekaz rozpowszechniał także "Tygodnik Solidarność", który na swoim profilu krótko tylko poinformował: "Na warszawskim ratuszu zawisła tabliczka 'Strefa wolna od chrześcijan'", odsyłając do tekstu na ten temat.

Tablicę powieszoną przez Młodzież Wszechpolską w niektórych postach przestawiano jako prawdziwą i tak na bazie happeningu zrodził się fake news x.com

Kto powiesił tę budzącą emocje żółtą tablicę?

Spór o krzyże w urzędzie

Przypomnijmy: sprawa krzyży w warszawskim ratuszu budzi duże emocje od kilku miesięcy. Zaczęło się od zarządzenia z 8 maja 2024 roku prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w sprawie wprowadzenia "Standardów równego traktowania w Urzędzie m.st. Warszawy". Dokument opisała 16 maja stołeczna "Gazeta Wyborcza". Poinformowała wówczas: "Warszawa jako pierwsze miasto w Polsce zakazuje krzyży w urzędzie, a urzędnikom eksponowania symboli religijnych na biurkach".

Wówczas na te doniesienia szybko zareagowali politycy opozycji. Ówczesny kandydat PiS do Parlamentu Europejskiego (uzyskał mandat) Tobiasz Bocheński nagrał wideo przed budynkiem urzędu miasta, w którym mówił: "Nie będzie wolno trzymać krzyża nawet na swoim biurku, urząd ma zostać pozbawiony wszelkiej religijnej symboliki. Jest to kolejny rozdział piłowania katolików". Poseł PiS i ówczesny kandydat do Parlamentu Europejskiego (nie uzyskał mandatu) Marcin Warchoł pisał na platformie X: "Dziś Rafał Trzaskowski jest prezydentem Warszawy i zaczął piłować katolików. Zakazał krzyży w urzędzie miasta. Za rok może zostać prezydentem Polski. Zamknie kościoły?" Z kolei prezes partii Niepodległość Robert Bąkiewicz w swoim wpisie zestawił Trzaskowskiego z Włodzimierzem Leninem, Józefem Stalinem, Bolesławem Bierutem i Wojciechem Jaruzelskim. "To wszyscy ci komuniści, którzy walczyli z chrześcijaństwem, walczyli z krzyżem w przestrzeni publicznej, walczyli po prostu z Chrystusem" - mówił na opublikowanym nagraniu.

Politycy PiS zarzucali Trzaskowskiemu łamanie artykułu 53. konstytucji, który mówi:

1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. 2. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują. (...) 5. Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób. 6. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych. 7. Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.

Jak jednak wyjaśniali pytani przez Konkret24 eksperci w zakresie prawa, zarządzenie nie łamie artykułu 53 konstytucji.

To happening Młodzieży Wszechpolskiej

Teraz do sprawy krzyży wrócili - jak się okazuje - działacze Młodzieży Wszechpolskiej. Bo to oni zorganizowali przed ratuszem, na stołecznym placu Bankowym, happening, o czym sami szeroko informowali. W poście z 4 lipca, który wyświetlono ponad 17 tys. razy, działacze zarzucili ratuszowi łamanie artykułu 53 konstytucji.

"Walka z religią chrześcijańską i nienawiść do wszystkiego, co z wiarą jest związane jest spowodowana tym, że katolicyzm stanowi istotne zagrożenie dla dekadenckich i amoralnych "wartości" które propaguje liberalna lewica. (...) Dlatego wzywamy wszystkich chrześcijan do obrony własnej wiary i przeciwstawiania się antyreligijnym działaniom władz" - pisali.

To, że jest to zorganizowana akcja, potwierdził także prezes organizacji. Tablica zawisła więc na ogrodzeniu jako element politycznego happeningu - nie jest to inicjatywa i pomysł ratusza.

Jednak jeszcze w maju Konkret24 ustalił, że do "zdjęcia krzyży w warszawskim ratuszu" nie dojdzie. Rzeczniczka prasowa ratusza Monika Beuth, zapytana 27 maja przez nas, jak to jest z krzyżami w warszawskim urzędzie - czy te wiszące są lub będą zdejmowane - zapewniła: - Po wydaniu zarządzenia żadne krzyże nie zostały w budynkach urzędu zdjęte i nie będą zdjęte. Wyjaśnia, że zarządzenie prezydenta mówi tylko o tym, jak być powinno. - Ale nikt nie będzie do nikogo przychodził i zabierał mu krzyży - podkreśliła.

Teraz rzeczniczka potwierdziła nam, że tablica nie wisi już na ogrodzeniu. "Każdy ma prawo wyrażać swoje opinie przed urzędem, ale nie jest to miejsce do umieszczania dowolnych tablic czy ogłoszeń" - napisała Beuth. Także reporter tvn24.pl Aleksander Klekocki potwierdził, że na miejscu nie ma już zawieszonej tablicy.

Ogrodzenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na zdjęciu reportera tvn24.pl z 8 lipca 2024 roku. Aleksander Klekocki/tvnwarszawa.pl

Tak wygląda ogrodzenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na ujęciu z czerwca 2022 roku

