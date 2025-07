Zbiorniki retencyjne "pełne po brzegi"? Internauci alarmują, Wody Polskie odpowiadają

Internauci: "zbiorniki wypełnione po brzegi", "nie spuszczają wody ze zbiorników"

Niemal 300 tys. wyświetleń wygenerował wpis , którego autor - także odnosząc się do zapowiadanych ulew - sugerował, że stan zbiorników jest wręcz alarmujący. "Nie spuszczają wody ze zbiorników, pokazują wysuszone rzeki, a w przyszłym tygodniu mają być ulewy które mogą doprowadzić do powodzi tajfun jak rok temu. Czyżby sprawdzony scenariusz?" - napisał 6 lipca.

W komentarzach wielu internautów wyrażało zaniepokojenie. "Tym razem chyba zarząd @WodyPolskie zacznie szukać innej pracy pod warunkiem że nie będzie więzienia. Idzie powódź..."; "14 sierpnia 2025 powódź i dymisja rządu"; "@WodyPolskie można wiedzieć co ty odwalacie?"; "Będzie powódź niebawem, to prawie pewne. Scenariusz z niedawnego Wrocławia się powtarza" - pisali.

Wody Polskie: "dystrybucja fake newsów"

W najbliższych dniach nad Polską mają przechodzić fronty atmosferyczne związane z wilgotnymi niżami. Według prognoz przyniosą one burze, silny wiatr i ulewne opady deszczu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi wzrostami stanów wody, a w części kraju wydano alarmy przed podtopieniami. Właśnie te zapowiedzi wywołały falę alarmujących komentarzy o nieprzygotowanych na taką sytuację zbiornikach retencyjnych. Pisze się w nim o Wodach Polskich (dokładnie: Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie), ponieważ do nich należy sterowanie zbiornikami wodnymi, które mają chronić przed powodzią. Jako główny podmiot odpowiedzialny za krajową gospodarkę wodną organ ten zarządza 52 takimi zbiornikami.

Również 7 lipca Wody Polskie wydały komunikat, z którego dowiadujemy się szczegółów o stanie zapełnienia poszczególnych zbiorników. Czytamy, że "pracownicy Wód Polskich przygotowują się do spodziewanych opadów" oraz, że "sytuacja na zbiornikach przeciwpowodziowych na dzień 7 lipca 2025 roku jest stabilna i na bieżąco monitorowana". Zamieszczono tabelę, która przedstawia wielkość pojemności powodziowych zbiorników retencyjnych (stan na 7 lipca). Tam można przeanalizować stan wody w każdym z nich. Według niej w ani jednym ze zbiorników nie ma jeszcze tyle wody, by został przekroczony wymagany poziom rezerwy. Na przykład dla zbiornika Wisła-Czarne (Wisła) wymagana rezerwa wynosi 1,7 mln metrów sześciennych, a aktualnie dostępna rezerwa to 2,3 mln metrów sześciennych. Dla zbiornika Chańcza (Czarna) te wartości to odpowiednio: 9,6 (wymagana) do 15,5 (dostępna). W wielu przypadkach w tabeli widać, że dostępna rezerwa kilkakrotnie przekracza tę wymaganą.