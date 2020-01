Tak, Robert Biedroń odpisał na pytanie o zespole k-popowym i przyznał, że "stanuje ot7"

"W to wogule można uwierzyc ? Sądzę że to jest fake", "To nie fake?" - pytali użytkownicy Twittera (pisownia oryginalna).

"Pan Robert Biedroń to dość ważna osobistość i napisałam do niego głównie z ciekawości. Nie pisałam do nikogo innego, gdyż właśnie Pan Robert jest znany wśród młodzieży ze swojej otwartości i tolerancji", tłumaczy w korespondencji z Konkret24 Julia Mikłaszewicz, autorka pytania do Biedronia. Jak dodaje, miała także nadzieję, że polityk mógłby przyczynić się "w jakiś sposób do sprowadzenia naszych idoli do Polski". "To bardzo miłe, że Pan Robert wspiera i szanuje BTS!!!", skomentowała.