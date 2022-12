"Jeść ludzkie mięso"? "Do czego szykują ludzi"? Zdjęcie oburza. Wyjaśniamy

Użytkowniczka Twittera, publikując 21 grudnia zdjęcie, które wzbudziło jej zaniepokojenie, skomentowała: "Co to *** jest się pytam do czego szykują ludzi" (pisownia postów oryginalna). Na fotografii widać przedmiot wyglądem przypominający zapakowaną porcję mięsa, a na etykiecie tego niby opakowania jest rysunek ludzkiej sylwetki z zaznaczonym na czerwono fragmentem uda, jakby mięso miało pochodzić z tej części ludzkiego ciała. Na opakowaniu jest też napis w języku czeskim: "Agustina Bazterrica Znamenitá mrtvola". Opisany przedmiot jest zaś częścią ilustracji, na której widać napis: "Świat schodzi na psy do czego nas szykują?".

Nie po raz pierwszy ta przyciągająca uwagę okładka krąży w internecie z fałszywym przekazem. "W Europie drukowane są książki o tym, które mięso ludzkie jest smaczniejsze i jak je prawidłowo ugotować" - napisała 29 października jedna z użytkowniczek Twittera. Do wpisu dołączyła wówczas nie zdjęcie, lecz film, na którym słychać mężczyznę mówiącego po rosyjsku "Witam was przyjaciele. Natknąłem się na taką interesującą książkę w Europie. Jak smaczne jest ludzkie mięso? Jak je gotować? Jak je smażyć? O, tutaj pokazane..." - opowiada mężczyzna i pokazuje na rysunek ludzkiej sylwetki. "Upadek cywilizacji zachodniej"; "Przygotowanie do głodu. Ale przecież ten cały głód to tylko wymysły szurów" - komentowali internauci. Do tych wprowadzających w błąd komentarzy odniósł się w listopadzie serwis fact-checkingowy Fake Hunter.