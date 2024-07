Antypolska "wypowiedź" Makłowicza. Drugie życie fake newsa

W mediach społecznościowych znowu masowo rozpowszechniany jest fałszywy cytat przypisywany Robertowi Makłowiczowi. To przykład trollingu internetowego.

Zdjęcie znanego dziennikarza kulinarnego i celebryty Roberta Makłowicza z jego rzekomą wypowiedzią na temat polskości wraca w sieci co jakiś czas. Również tym razem akcja rozpowszechniania tej ilustracji jest szeroko zakrojona - zarówno na platformie X, jak i na Facebooku. Tekst zamieszczony obok zdjęcia Makłowicza brzmi: "Wielokrotnie mówiłem Państwu, jak ważne jest odpowiednie umycie składników przed rozpoczęciem przyrządzania. Niestety, są brudy, których nie da się zmyć. Ja, na przykład, urodziłem się niestety Polakiem – tego brudu nie zmyłaby nawet ciepła woda" (pisownia oryginalna). Jest taki sam jak przed dwoma laty, gdy sprawę tę wyjaśniliśmy w Konkret24.

Nowe posty generują znowu spore zasięgi; jeden z nich opublikowany w serwisie X 27 czerwca ma ponad 47 tys. wyświetleń, ponad tysiąc polubień i ponad 300 podań dalej. A najpopularniejszy post, z tego samego dnia, wyświetlono prawie 123 tys. razy, ma ponad 500 polubień i ponad 500 razy go udostępniono. Zaś na Facebooku postów z tą ilustracją pojawiło się w ostatnich dniach dziesiątki. Internauci komentują rzekome słowa Makłowicza z oburzeniem: "Powinni mu odciąć dochody, które bierze z naszych podatków"; "Czy zrzekł się polskiego obywatelstwa i wyemigrował’"; "To wypad z Polski"; "Granice otwarte, co on jeszcze tutaj robi?".

Są też jednak komentarze poddające w wątpliwość prawdziwość cytatu. "Wątpię, żeby to powiedział. Źródło?"; "Przecież to paskudny fejk. Proszę to usunąć"; "To podobno fejk"– piszą niektórzy internauci. I mają rację, bo Robert Makłowicz nigdy tych słów nie wypowiedział. Ilustracja z tą rzekomą wypowiedzią zaczęła się pojawiać w mediach społecznościowych trzy lata temu.

Makłowicz: "Ktoś to wymyślił od A do Z"

W 2022 roku znaleźliśmy kilkadziesiąt postów, w których udostępniano tę grafikę. Wpisy pojawiały się na Facebooku, Twitterze (obecnie serwis X) i Wykopie. Krążyły w Internecie od co najmniej kwietnia 2021 roku.

W Konkret24 wyjaśnialiśmy, że zdjęcie wykorzystane w ilustracji jest autentyczne, ale - co przekazał nam sam Makłowicz - cytat został zmyślony. "To jest fałszywka oczywiście. Kompletna bzdura. Nigdy nic takiego nie powiedziałem" – informował. Przekonywał, że wypowiedź nie jest "w jego stylu". "Ktoś to wymyślił od A do Z" - stwierdził. I dodał: "Gdybym wiedział, kto to zrobił, to bym go chętnie podał do sądu".

Akcja ze zdjęciem Makłowicza i zmyślonym cytatem to najprawdopodobniej trolling, czyli zamierzone działania mające na cel spolaryzować odbiorców, ośmieszyć lub zdyskredytować kogoś. Grafika stworzona do tego fake newsa nawiązuje do popularnych memów parodiujących twórczość brazylijskiego pisarza Paula Coelha.

