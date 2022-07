"Dziewczynka ranna w ostrzale śpiewa w szpitalu ukraiński hymn". Wzruszające, ale czy prawdziwe?

Film pokazujący ranną dziewczynkę w szpitalu śpiewającą hymn Ukrainy wzruszył internautów i wywołał zainteresowanie mediów. Bo dziecko to ma być ofiarą rosyjskiego ataku rakietowego na Mikołajów - ale nie jest.

Mikołajów to miasto na południu Ukrainy nad rzeką Boh. 29 czerwca doszło tam do zmasowanego ataku rakietowego wojsk rosyjskich. Jedna z rakiet trafiła w wielopiętrowy dom mieszkalny. Zniszczone zostały piętra od drugiego do czwartego, odłamki uszkodziły okoliczne budynki. Według informacji pogotowia ratunkowego w obwodzie mikołajowskim zginęło osiem osób. Media obszernie informowały o zdarzeniu, a w sieciach społecznościowych pojawiały się amatorskie nagrania. Na jednym z nagrań kojarzonych w internecie z atakiem na Mikołajów widać wyjątkowo wzruszającą scenę. Mała dziewczynka siedzi na szpitalnym łóżku i ma opatrywaną nogę. Co zaskakujące, uśmiecha się i śpiewa hymn Ukrainy. Wideo szybko stało się wiralem, rozchodziło się też w polskim internecie. "Dziewczynka ranna w wyniku uderzenia rakietą w #Mikolayiv śpiewa w szpitalu hymn #Ukraine"; "Mała dziewczynka, która została poszkodowana podczas ostrzału Rosjan, śpiewa hymn Ukrainy podczas opatrywania ran" - pisali 29 czerwca użytkownicy Twittera (pisownia postów oryginalna). Ostatni z cytowanych wpisów polubiono prawie 400 razy. Komentarze osób zachwycających się postawą dziecka wobec tak strasznych wydarzeń pojawiały się również na Facebooku.

Posty z wprowadzającymi w błąd opisami Foto: Twitter

Film wraz z opisami łączącymi scenę z dziewczynką z atakiem na Mikołajów opisywały media. 30 czerwca opublikowano go na koncie niezależnej białoruskiej agencji Nexta. "Ta #ukraińska dziewczynka z #Mikołajew została ranna podczas #rosyjskiego ostrzału. Podczas gdy jej rany są opatrywane, śpiewa hymn narodowy #Ukrainy" - brzmiał tweet. Wpis Nexty zacytowano na portalu Rmf24.pl w aktualizowanym na bieżąco tekście o wydarzeniach w Ukrainie. Opisano go też w serwisie Stacja7 w artykule z 30 czerwca pod tytułem: "Dziewczynka ranna w rosyjskim ostrzale śpiewa w szpitalu ukraiński hymn. To nagranie wzrusza".

