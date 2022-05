Królowa Hiszpanii wysłała Ukraińcom kiełbaski i pocztówkę w transporcie broni? Mamy odpowiedź dworu

Polscy internauci udostępniali zarówno wpis z Visegrad 24, jak i z Euromaidan PR. "Na statku z bronią dla UA, który przypłynął z Hiszpanii, ukraińscy żołnierze znaleźli coś jeszcze. Między granatnikami zapakowano hiszpańskie kiełbaski i pocztówkę: 'I wish you victory! With love, Leticia.' Nie od razu się zorientowali, że wiadomość pochodzi od królowej Hiszpanii"; "W dostawie granatników z Hiszpanii żołnierze #Ukraine znaleźli pocztówkę z napisem 'Życzę zwycięstwa! Z miłością Leticja' Bojownicy nie od razu zorientowali się, że to podpis królowej Hiszpanii" - kolejni użytkownicy Twittera powtarzali te same informacje, często dodając zdjęcie z królową Letycją w soroczce.

30 kwietnia o kartce od królowej Hiszpanii dla obrońców Ukrainy napisał brytyjski tabloid "Daily Star". "W przesyłce granatników wysłanej z Hiszpanii ukraińscy żołnierze znaleźli kartkę pocztową o treści 'Życzę wam zwycięstwa! Z miłością, Leticia' - ale bojownicy nie od razu zorientowali się, od kogo pochodzi" - czytamy w artykule.

Hiszpańskie media: "szalona", "surrealistyczna" plotka

Natomiast część hiszpańskich mediów sceptycznie podeszła do informacji o kiełbaskach i życzeniach z dworu królewskiego ukrytych w skrzyniach z bronią dla Ukraińców. Mimo to napisały o tym, zaznaczając, że nikt tego faktu nie potwierdził.

Hiszpański portal Huff Post (dawniej Huffington Post) 30 kwietnia zatytułował swój tekst: "Szalona plotka o królowej Letycji i Ukrainie, która rozgrzała Twittera: nikt nie może w nią uwierzyć". W materiale informacje z profilu Euromaidan PR określono jako "rzekome". Huff Post przytoczył tweety internautów, którzy pisali, że nie wierzą w tę historię.

Z kolei kataloński dziennik "El Nacional" nazwał doniesienia "surrealistyczną plotką" i opisał, jak drwili sobie z nich hiszpańskojęzyczni użytkownicy Twittera.