Nadmiarowe zgony w Polsce i Europie: w kwietniu znowu przybyło

Do czego wykorzystuje się obserwację nadmiarowych zgonów w epidemiologii? Dzięki nim ustala się, czy sytuacja zdrowotna ludności jest stabilna i czy występują zjawiska, które wpływają na umieralność. Statystyki umieralności to najbardziej wiarygodne dane demograficzne i dobra miara oceny sytuacji zdrowotnej w krajach, gdzie prowadzona jest kompletna rejestracja zgonów.

Przypomnijmy: nadmiarowe zgony to różnica między liczbą zgonów w danym okresie a średnią liczbą zgonów z analogicznych okresów w ostatnich kilku latach - zwaną poziomem odniesienia. Nadmiarowe zgony lepiej podawać jako odsetek, czyli średnią wzrostów zgonów. Wyraża on zmianę liczby zgonów (dynamikę) wobec poziomu odniesienia. Wszystko przez ograniczenia związane z porównywaniem sytuacji w różnych regionach czy krajach: czym innym jest np. 100 tys. nadmiarowych zgonów w niewielkim Luksemburgu, a czym innym w Chinach. Stąd lepiej podawać wartości procentowe. Eurostat publikuje dane o odsetku nadmiarowych zgonów w każdym miesiącu pandemii w porównaniu do średniej z czterech lat (2016-2019).

Od początku 2022 roku najwyższe odsetki nadmiarowych zgonów notowano:

w Islandii - 32,9 proc.

na Cyprze - 24,6 proc.

w Grecji - 23,5 proc.

W Szwecji średnia wartość odsetka była ujemna: -0,2 proc.

Kraje z niską wartością tego wskaźnika od początku roku to: Belgia (3,8 proc.), Niemcy (3,9 proc.), Węgry (4,7 proc.).

Średni odsetek z trzech ostatnich miesięcy (od lutego do kwietnia) wyniósł w Polsce 11,3 proc., co stawiało Polskę na 13. miejscu zestawienia Eurostatu. Dla porównania - średnia z pierwszych trzech miesięcy tego roku (od stycznia do marca) wyniosła w Polsce 15,7 proc., co dawało ósme miejsce wśród analizowanych krajów.

Nadmiarowe zgony - jak zmieniała się pozycja Polski

Publikowany na stronach Eurostatu wykres zmiany odsetka nadmiarowych zgonów w kolejnych miesiącach pandemii COVID-19 pokazuje coraz korzystniejszą pozycję Polski względem tego wskaźnika dla wszystkich krajów UE. W styczniu w Polsce odsetek był o 16,9 punktu procentowego wyższy niż w całej UE; w lutym ta różnica zmalała do 7,5 p.p.; w marcu - do 1,9 p.p.; w kwietniu - do 0,8 p.p.