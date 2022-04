Pentagon potwierdził, że Zełenski jest kuzynem Sorosa? Teoria spiskowa wymierzona w prezydenta Ukrainy

Informacja o tym, jakoby prezydent Ukrainy był krewnym finansisty George'a Sorosa, rozeszła się szeroko w internecie - polskim i zagranicznym. Użytkowniczka Twittera napisała 9 kwietnia: "Zelenski to kuzyn Sorosa. Oficjalnie informuje Pentagon. A wy dalej płaczcie i podniecajcie się wojną na Ukrainie" (pisownia wszystkich wpisów oryginalna). Tweet szybko zyskał ponad tysiąc polubień, ponad 200 razy podano go dalej. Wielu internautów uwierzyło, że to prawda.

"Porównywalam ich na tik toku, podobni jak dwie krople wody"; "Cóż. Rodziny się nie wybiera" - komentowali. Niektórzy publikowali posty zgodne z fałszywą narracją o wojnie w Ukrainie jako "inscenizacji": "Hollywoodzki prezydent, hollywoodzka wojna..."; "Żeleński gra teraz najważniejszą rolę w swoim życiu"; "W setkach wsi i miasteczek są inscenizowane morderstwa i gwałty na Ukraińcach".