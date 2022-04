Premier Finlandii jak "typowa metalówa"? Oryginał zdjęcia jest inny

"I jak jej nie kochać?" - pytała 15 kwietnia autorka popularnego posta na Twitterze. "Sanna Mirella, premier Finlandii, jak będzie trzeba, to sama wsiądzie do traktora" - pisała (pisownia wszystkich postów oryginalna). Do wpisu dołączyła zdjęcie ubranej na czarno premier Finlandii Sanny Marin (Mirella to jej drugie imię) w skórzanej kurtce, w koszulce blackmetalowego szwedzkiego zespołu Bathory i z paskiem do spodni stylizowanym na pas amunicji. Wpis szybko zdobył 3,2 tys. polubień i ponad 100 podań dalej.