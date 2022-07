Torba do "hodowania dzieci" zamiast ciąży? Co pokazuje to nagranie

Krótkie nagranie przedstawia kobietę w białym żakiecie i czarnej bluzce, która trzyma ułożony na białym ręczniku przezroczysty worek wypełniony bezbarwnym płynem - pływają w nim realistyczne modele płodu i łożyska. Kobieta delikatnie potrząsa workiem, głaszcze go, ostukuje palcami. Uśmiecha się i mówi do kamery, ale jej słów nie słychać. Za to w tle słyszymy męski głos, towarzyszy mu spokojna muzyka. Narrator mówi po angielsku: "Sprawdź tę nową koncepcję. To koncepcja płodzenia dzieci. Teraz matka nie będzie już musiała nosić dziecka przez dziewięć miesięcy. Teraz może być wyhodowane w torbie. Jakie to wygodne. Matki nie będą już musiały poświęcać swojego czasu i, co najważniejsze, swojego ciała. Czy to brzmi jak coś, co może cię interesować? Chciałabym stwierdzić, że to słuszna koncepcja. Ale jeśli wiesz cokolwiek o klonowaniu ludzi, to też wiesz, że robią to od dość dawna. Dopiero teraz trafia to do konsumentów". Głos zachęca, by wyrazić opinię w komentarzu.