Latynos głosował na Trumpa, teraz go deportują? Co jest nieprawdą

Pokazujemy, co jest prawdą, a co fałszem

Internauci, którzy komentowali to zdjęcie, nie mieli wątpliwości, że to sytuacja, która się wydarzyła ostatnio i jest częścią masowych zatrzymań i deportacji imigrantów, które rozpoczął Donald Trump od razu po rozpoczęciu urzędowania 20 stycznia 2025 roku. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt mówiła o "największej masowej deportacji w historii". Pod koniec stycznia Trump podpisał rozporządzenie o rozbudowie ośrodka detencyjnego dla migrantów w amerykańskiej bazie wojskowej Guantanamo na Kubie. Podkreślił, że ma on pomieścić nawet 30 tys. osób. Jak wyjaśnił, trafią tam "najgorsi kryminaliści" spośród migrantów bez legalnego statusu w Stanach Zjednoczonych, którzy "zagrażają Amerykanom".

Fotografia jest rozpowszechniana głównie w Stanach Zjednoczonych, ale dotarła także do Polski. Polscy internauci kpią z Latynosów, że poparli Donalda Trumpa. "Ironia losu"; "Symboliczne zdjęcie"; "Ale głąby. Czekam na kolejnego w czerwonej czapeczce"; "Myślał, że jak koszulkę wciągnie to go nie zawina i deportują"; "Jak to mówią: rewolucja pożera swoje dzieci!". Cześć z nich pisze jednak, że to fejk. Sprawdziliśmy.