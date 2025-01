"Powiedzcie mi katolicy...". Tylko że to inny kościół

Nagranie pokazujące dostojnika kościelnego niesionego w pozłacanej lektyce wywołało ostatnio dyskusję wśród internautów - i stało się pretekstem do krytyki przepychu Kościoła katolickiego. Tylko że ten film wcale nie pokazuje duchowych katolickich. Wyjaśniamy.

W niedzielę 5 stycznia, dzień przed Świętem Trzech Króli - oficjalnie zwanym w Kościele rzymskokatolickim świętem Objawienia Pańskiego - jeden z użytkowników serwisu X opublikował nagranie z uroczystości kościelnej, komentując je: "Tak przy niedzieli....JPRDL" (pisownia postów oryginalna). Film pokazuje moment, gdy mężczyzna ubrany w białe szaty dostojnika kościelnego jest niesiony środkiem kościoła w wyglądającej na złotą lub pozłacaną lektykę. Na dłoniach ma aksamitne rękawiczki, na palcu duży pierścień, na głowie biały biret, nakrycie głowy typowe dla katolickich biskupów (zwykle w kolorze fioletowym), na szyi ma zawieszony łańcuch z krzyżem. Błogosławi zebranych. Bogato zdobiona lektyka jest niesiona przez 12 mężczyzn w białych płaszczach. Za lektyką podąża pochód duchownych.

U góry kadru cały czas widać napis: "Bogactwo i przepych dzięki naiwnej ludności...", a u dołu kadru: "Powiedzcie mi katolicy, czy nie jest wam głupio uczestniczyć w tym żałosnym cyrku?". Lektor na nagraniu mówi m.in.: "Ludzie, ogarnijcie się w końcu i zacznijcie myśleć. Obiecują wam bogactwa po śmierci, żerując na was za życia". Post z tym nagraniem wygenerował niemal 300 tys. wyświetleń.

To samo nagranie wcześniej pojawiło się już na TikToku. Jeden z polskich użytkowników opublikował je 20 listopada 2024 roku. Tam film ma ponad 400 tys. odsłon.

"Rany boskie. Społeczeństwa uwielbiają być okłamywane. Ten spektakl trwa już ponad 1700 lat" - skomentował post z filmem w serwisie X jeden z użytkowników. "Nawet papieża już nie noszą w lektyce....hahaha...ale tu jest Polska, nie było oświecenia, co widać, słychać i czuć" - napisał inny. Niektórzy pytali: "To ksiądz czy faraon jakiś?"; "Co to za przebieraniec?"; "kręcą jakiś film?".

Nagranie wywołało też dyskusję o tym, gdzie powstało i jakiego obrządku dotyczy. Niektórzy internauci zaprzeczali, że nakręcono je w Polsce, inni - że to w ogóle pokazuje hierarchę Kościoła katolickiego. "To nie jest kościół katolicki" - zauważył ktoś pod tiktokowym postem. "Przecież to nie w Polsce i nie kościół katolicki" - potwierdził inny. Zaś pod postem w X jeden z komentujących prostował: "Ponieważ dużo jest wpisów, które są nierzetelne warto nadmienić, że film pokazuje 'papieża' Piotra III ze wspólnoty religijnej, Kościół Palmariański. Film nie jest związany z Kościołem Katolickim".

Co to jest Kościół palmariański

Rzeczywiście, mężczyzna na tronie to Markus Josef Odermatt, od 2016 roku znany jako Piotr III, czwarty papież Kościoła palmariańskiego. Potwierdzają to zdjęcia dostępne na stronie tej wspólnoty religijnej i jego social mediach (Facebook).

Kościół palmariański to wspólnota wyznaniowa, której korzenie sięgają 1968 roku, gdy agent ubezpieczeniowy Clemente Domínguez y Gómez rzekomo doznał objawienia objawień maryjnych w andaluzyjskiej miejscowości El Palmar de Troya, ok. 50 km na południe od Sewilli. Objawienia te nie zostały uznane przez Kościół katolicki.

W kolejnych latach powstała wspólnota religijna Zakon Karmelitów od Najświętszego Oblicza w braterstwie z Jezusem i Maryją, wyświęcono duchownych, a następnie biskupów. Po śmierci katolickiego papieża Pawła VI w sierpniu 1978 roku Domínguez y Gómez sam się ogłosił papieżem Grzegorzem XVII. Kościół palmariański sprzeciwia się reformom Soboru Watykańskiego II, większość kardynałów, biskupów i księży popadła w apostazję, a sam Paweł VI - zdaniem Domíngueza - był ofiarą masonerii i komunizmu.

Według hiszpańskiego dziennika "El Pais" społeczność wiernych w 2016 roku liczyła ok. 5 tys. osób. Dziennik pisze, że wśród świętych Kościoła palmariańskiego są m.in. Adolf Hitler i gen. Francesco Franco.

Na Facebookowym profilu Kościoła palmariańskiego w październiku 2024 roku opublikowano zdjęcia pokazujące Piotra III noszonego w lektyce i pozdrawiającego wiernych. Miał wtedy ten sam strój, który widać na nagraniu rozpowszechnianym w ostatnich dniach.

Wcześniej niejednokrotnie Piotr III był noszony w lektyce, co pokazują inne nagrania i zdjęcia na facebookowym profilu wspólnoty - np. z 2024 i 2023 roku. Taka papieska lektyka, rodzaj ceremonialnego tronu, była używana przez papieży Kościoła katolickiego do 1978 roku. Jako ostatni korzystał z niej Jan Paweł I. Zrezygnował z tego papież Jan Paweł II. Jego następcy - Benedykt XVI i Franciszek - nie wrócili do tej tradycji.