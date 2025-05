"Chiny zrzucają pomoc dla Gazy"? Co to za nagrania

Pokazujemy, co jest prawdą, a co fałszem

Pomoc humanitarna na ogromnych spadochronach. Nie z Chin, prawdopodobnie z USA

Na jednym z takich filmików widać spadające na ziemię skrzynie z przyczepionymi ogromnymi, czarnymi spadochronami. Widać kompletnie zniszczony miejski teren wokół i tłum ludzi. Jeden z anglojęzycznych internautów publikując to wideo , 17 maja potępił kraje arabskie za rzekomy brak pomocy. "To Chiny zrzucają dzisiaj pomoc dla Gazy. Wstyd dla arabskiego świata" - napisał. Nagranie jeszcze tego samego dnia pojawiło się także na koncie Piotra Panasiuka , regularnie publikującego przekazy zbieżne z rosyjskimi. "Świat arabski zawiódł Palestyńczyków a szczególnie Arabia Saudyjska, która pławi się w luksusie i płaci miliardy dla USA a nie ma paru milionów dla swoich braci. Ale są na szczęście Chiny... Wielka pomoc chińska dla Gazy - gdzie Żydzi zrobili największy obóz koncentracyjny na świecie i mordują cywilów" - skomentował (pisownia oryginalna).

Nagranie sprawdziła redakcja portalu Deutsche Welle. Poinformowała, że wideo krążyło już wcześniej, co najmniej od kwietnia 2025 roku, ale bez przekazu o chińskiej pomocy. Indyjski portal fact-checkingowy Newsmeter.in ustalił z kolei, że na nagraniu widać północną część Strefy Gazy z charakterystyczną wieżę. Widać ją też na wideo opublikowanym przez turecki portal Yenisafak.com, które opublikowano 26 marca 2024 roku. Tego samego dnia media światowe poinformowały o tym, że dwanaście osób utonęło w morzu w okolicy miejscowości Beit Lahiya w północnej Strefie Gazy. Próbowali dotrzeć do zrzuconej z samolotów pomocy humanitarnej, która wylądowała w wodzie. Pentagon oświadczył wówczas, że w trzech z 18 pakunków z pomocą humanitarną zrzuconą 25 marca 2024 roku do Strefy Gazy wystąpiły usterki spadochronów, dlatego te ładunki wpadły do wody. Na początku marca 2024 roku Hamdah Salhut, korespondentka Al Jazeera English publikowała inne nagrania z charakterystycznymi czarnymi spadochronami. Informowała, że jest pomoc od Stanów Zjednoczonych.