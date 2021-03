Były szef Pfizera twierdzi, że szczepionki na COVID-19 są niepotrzebne? Manipulacja na dwóch poziomach

"Zaszczepieni mają też nosić maski... ale paradoks"; "to po co ten cyrk ze szczepionkami" - tego typu komentarze powtarzają się w dyskusjach na profilach społecznościowych. Internauci dziwią się, dlaczego osoby w pełni zaszczepione na COVID-19 wciąż podlegają nakazowi noszenia maseczek. Przedstawiamy, skąd takie zalecenia i jak tłumaczą to eksperci.