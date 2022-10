"Złote protezy i zęby więźniów" z rosyjskiej sali tortur? Co wiemy na ten temat 

Media publikują informacje o torturach, jakich dopuszczają się Rosjanie wobec jeńców, w tym cywilów, pojmanych w Ukrainie. W ten temat wpisuje się rozpowszechniane w sieci zdjęcie, na którym widać pudełko pełne złotych koronek dentystycznych, które rzekomo miały należeć do pojmanych Ukraińców. Źródłem doniesień jest post, który 4 października pojawił się na twitterowym koncie ministerstwa obrony Ukrainy. "Sala tortur w Piskach-Radkach. Dwa zdjęcia. Maska gazowa, którą nakładano na głowę ofiary, którą przykrywano tlącą się szmatą i zakopywano żywcem. I pudełko ze złotymi koronami dentystycznymi. Taki mini Auschwitz. Jak wiele jeszcze zostanie znalezionych na okupowanej Ukrainie?" – brzmiał post w języku angielskim (tłumaczenie red.). Opublikowane w nim dwie fotografie przedstawiają opisane przedmioty. W plastikowym pudełku są głównie złote korony dentystyczne, ale wśród nich prześwitują też prawdopodobnie wykonane z platyny lub stali.

Katownia, gdzie torturowano więźniów, miała się znajdować w miejscowości Piski-Ridkiwski , która leży we wschodniej części obwodu charkowskiego, w okolicach miasta Izium. Wieś została wyzwolona podczas trwającej od końca września kontrofensywy ukraińskich wojsk.

Powołując się na wpis ukraińskiego ministerstwa, sprawę opisywały media na świecie, m.in. "Telegraph", "The Times", RTL. Informowały o tym również polskojęzyczne portale. Belsat swój materiał zatytułował "Wyrywali złote zęby, więźniów zakopywali żywcem. W wyzwolonej wsi pod Iziumem znaleziono rosyjską katownię"; Interia tekst o zdjęciu z zębami zatytułowała "Rosjanie wyrwali jeńcom złote protezy stomatologiczne". Obecnie w treści obu materiałów nie ma wzmianki o pochodzeniu złotych koronek.

Lokalny dentysta twierdzi, że to część jego kolekcji

Dwa dni po wpisie ukraińskiego resortu obrony niemiecka gazeta "Bild" opublikowała wyniki śledztwa jej reportera Paula Ronzheimera. W swoim materiale nie neguje on tortur, do jakich mogło dojść w Piski-Ridkiwski, jednak podważa twierdzenie, że pudełko ze złotymi koronkami zębów jest dowodem tych tortur. Ronzheimer spotkał w owej wsi 60-letniego Siergieja, który przedstawia się jako miejscowy dentysta. Podczas rozmowy z dziennikarzem pokazał, że ma sporo podobnych wyrwanych złotych koron. "Te zęby wyglądają jak te z mojej kolekcji, które zostały zrabowane. Jestem tu jedynym dentystą. Skoro więc znaleziono je tutaj, muszą być [moje]" – stwierdza.

Siergiej wyjaśnia, że ​​złote zęby z jego kolekcji nie pochodzą od zmarłych, tylko od ludzi, których leczył przez lata. "Usunąłem [je], bo były złe […]. W ciągu trzydziestu lat usunąłem dziesiątki tysięcy zębów, a to tylko ułamek. Czasami wyciągam pięć do ośmiu dziennie" – opowiadał dziennikarzowi "Bild". Dentysta przypuszcza, złote zęby mógł skraść ktoś, kto myślał, że są dużo warte. Ma też drugą hipotezę, którą dzieli się z dziennikarzem: "Mieszkańcy powiedzieli mi, że Rosjanie używali ich najwyraźniej do straszenia ludzi".