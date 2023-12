Jakubiak wątpi, że to człowiek zmienia klimat. Pyta: ile było fabryk, gdy powstawały Mazury

"Fakty geologiczne są niewygodne dla lewactwa" vs. "Jakubiak niech się douczy"

Kolejni krytykowali Jakubiaka: "Głębia rozumowania godna wioskowego głupka..."; "To świadczy jedynie o tym, że p. Jakubiak delikatnie mówiąc, nie ogarnia podstaw fizyki i geografii. I to pomimo tego, że o GO pisze się bardzo dużo od nastu lat" (GO - globalne ocieplenie - red); "To taki sam mądry argument jak twierdzenie, że pożar nie był podpaleniem, bo przed pojawieniem się ludzi nie było podpalaczy, a pożary były. Trzeba się wykazać kompletną nieumiejętnością myślenia, żeby uznać to za zaoranie"; "Klimat zmienia się bez udziału człowieka, ale wtedy fazy ocieplenia lub ochłodzenia są powolne, trwają tysiące lat. Teraz to ogromne przyspieszenie tempa zmian przez działalność człowieka. Jakubiak niech się douczy i ty też".