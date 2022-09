Minister Czarnek przekazał nowy samochód straży pożarnej? Pojazd służy już niemal dwa lata

Zdjęcia te potwierdzają zatem, że wóz trafił do OSP Goszczanów prawie dwa lata przed uroczystością z udziałem ministra Czarnka, a był wykorzystywany co najmniej od początku stycznia 2021 roku. Ponadto, jak wynika z informacji serwisu lokalnego radia Nasze.fm "Nowa scania kosztowała blisko milion zł. Zakup sfinansowano ze środków od komendanta głównego PSP oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina wyłożyła 200 tys. zł". Minister i jego resort nie miały udziału w finansowaniu zakupu.

Na facebookowym profilu OSP Goszczanów można znaleźć więcej zdjęć i nagrań wozu. Najwcześniejszy materiał pochodzi z 24 listopada 2020 roku , gdy strażacy uroczyście witali nową scanię. Kilka dni później opublikowali zdjęcia pochodzące z tego powitania. Wtedy jeszcze pojazd miał profesjonalne tablice rejestracyjne, charakteryzujące się ciemnozielonym fontem. Z takich tablic mogą korzystać np. sprzedawcy nowych samochodów. Najstarsza fotografia ze stałymi tablicami została opublikowana 4 stycznia 2021 roku , miała zostać wykonana dwa dni wcześniej podczas wyjazdu strażaków do wypadku drogowego. 8 kwietnia 2021 roku opublikowano zaś zdjęcie z wyjazdu alarmowego do powalonego na drogę drzewa w miejscowości Sulmów.

Rzeczniczka MEiN: Czy coś w tym złego?

Zapytaliśmy biuro prasowe ministerstwa edukacji i nauki, dlaczego minister napisał na Twitterze o przekazaniu nowego samochodu. "Uroczystość przekazania nowego wozu bojowego OSP Goszczanów przez Wójta Gminy, wraz z poświęceniem wozu, została przesunięta przez OSP na czas po pandemii i połączona z 110-leciem OSP Goszczanów. Czy coś w tym złego? Proszę zapytać strażaków" - odpisała na naszego maila Adrianna Całus-Polak, rzeczniczka prasowa MEiN.

Całus-Polak dodała, że minister Czarnek jest honorowym obywatelem gminy [minister pochodzi z Goszczanowa], z radością odebrał zaproszenie na uroczystość i przyjął z honorem funkcję "ojca chrzestnego" nowego wozu bojowego.

Wójt Goszczanowa Krzysztof Andrzejewski przekazał Konkret24, że samochód dotarł w listopadzie 2020 roku, a fakturę uregulowano w połowie grudnia. Po zgłoszeniu pojazdu do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sieradzu był on użytkowany przez OSP Goszczanów. Wójt, podobnie jak rzeczniczka MEiN, tłumaczy, że poświęcenie i przekazanie samochodu bezpośrednio po zakupie było niemożliwe z ograniczeniami wprowadzonymi w czasie pandemii. "Zarząd OSP w Goszczanowie podjął decyzję, że poświęcenie i przekazanie samochodu zostanie połączone z obchodami 110-lecia powstania OSP w Goszczanowie, co nastąpiło 18 września 2022 roku" - tłumaczy wójt. Zaznacza, że on sam przekazał strażakom samochód, a nie minister, jak relacjonowały niektóre media. "W rozmowach, przemówieniach padało sformułowanie nowy samochód, bo to jest nasz nowy samochód i jeszcze na długo tak pozostanie" - pisze wójt w odpowiedzi na pytania Konkret24.

O podobnym wydarzeniu z udziałem minister rodziny Marleny Maląg pisaliśmy w Konkret24 w maju tego roku. Minister pochwaliła się na Twitterze udziałem w "uroczystym poświęceniu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego" w wielkopolskiej Sobótce. O tym samym wozie przekazanym OSP w Sobótce w grudniu 2019 roku informowano na stronie internetowej gminy Ostrów Wielkopolski.