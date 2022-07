Morawiecki: kwota wolna od podatku "najwyższa w Europie". Eksperci tłumaczą trick marketingowy

Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla TVP Info 4 lipca był pytany o konsekwencje zmian podatkowych, które weszły w życie od 1 lipca tego roku, m.in. o obniżenie podstawowej stawki podatku PIT z 17 do 12 procent. "Co zmiana stawki z 17 do 12 procent oznacza dla podatników? Ile pieniędzy zostanie w kieszeniach podatników?" – pytał prowadzący program. "W skali całej Polski to zostanie dodatkowe 15 miliardów złotych, oprócz tych 18 miliardów zostawionych w kieszeniach ze względu na kwotę wolną do 30 tysięcy złotych, jedną z najwyższych kwot wolnych w całej Europie" – odpowiedział premier.

Kwota wolna to pojęcie potoczne, jej wysokości nie określa żaden przepis prawny. W prawie podatkowym używa się pojęcia "kwota zmniejszająca podatek". W najnowszej wersji ustawy o PiT ta kwota obowiązująca od 1 lipca 2022 roku wynosi 3600 zł (12 proc. z 30 tys.) i o tyle pomniejsza się podatek od rocznego dochodu do 120 tys. zł. Zarabiający więcej nie mogą pomniejszyć podatku o tę kwotę.

Od 1 stycznia 2022 roku na podstawie tzw. ustaw podatkowych Polskiego Ładu kwota wolna od podatku wzrosła z 8 do 30 tys. zł. To oznacza, że jeśli podatnik zarabia rocznie nie więcej niż 30 tys. zł i jest opodatkowany tzw. skalą podatkową, jego dochód nie zostanie opodatkowany - czyli nie zapłaci podatku. Może jednak być zmuszony zapłacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Mówiąc, że Polska ma najwyższą czy jedną z najwyższych kwot wolnych od podatku, premier Morawiecki nie podał źródła tych danych ani sposobu liczenia. Z jego słów można by wnioskować, że mówiąc o polskiej kwocie wolnej od podatku odniósł ją do nominalnej wysokości takich kwot obowiązujących w innych krajach.

To zestawienie ma charakter jedynie orientacyjny, bo obowiązujące w różnych krajach Europy kwoty wolne od podatku trudno porównywać ze względu na różne zasady pozwalające pomniejszać podatek dochodowy i ze względu na różne konstrukcje prawno-ekonomiczne kwoty wolnej od podatku. Wyjaśnialiśmy to już w Konkret24 .

Według tego zestawienia ministerstwa nowa kwota wolna od podatku w Polsce (30 tys. zł) stanowi 42,8 proc. przeciętnego wynagrodzenia, co daje nam w tym niepełnym zestawieniu drugie miejsce po Holandii, w której kwota wolna to 54,9 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Zapytaliśmy Ministerstwo Finansów o to, czym kierowano się wybierając do publikacji tylko 15 państw OECD i jaka była metodologia wyliczeń. W odpowiedzi do redakcji Konkret24 wydział prasowy resortu informuje, że "zaprezentowane 15 państw nie było wyborem arbitralnym, lecz był to najszerszy zakres, co do którego MF mógł zagwarantować porównywalność wyników". Według ministerstwa na wykresie zaprezentowano 15 państw, w których występuje jedna z trzech form kwoty wolnej: zwolnienie dochodu z podstawy opodatkowania (ang. tax allowance), zwolnienie z podatku (ang. tax credit), zerowa stawka podatkowa (a dokładniej: próg obowiązywania zerowej stawki, ang. tax threshold).

"Wybór tych państw gwarantuje porównywalność międzynarodową. Wyjątkiem na tym tle jest oczywiście Polska, która poza kwotą zmniejszającą podatek posiada również koszty uzyskania przychodu, traktowane przez OECD jako zwolnienie z dochodu" - wyjaśnia Ministerstwo Finansów. Dalej wyjaśnia: "Na zaprezentowanym wykresie nie uwzględniono jednak kosztów, które mogą być różne dla różnych grup podatników. Wartości dla Polski uwzględniają kwotę wolną jedynie w formie kwoty zmniejszającej podatek podzielonej przez pierwszą stawkę podatkową, co może zaniżać wartość rzeczywistej, efektywnej kwoty wolnej".

Jednak eksperci nie potwierdzają "porównywalności międzynarodowej" w tym wypadku. Bo porównując np. Polskę do innych krajów - jak zauważa dr Sławomir Dudek - należy mieć na uwadze inne parametry. "Co z tego, że wyprzedzamy np. Finlandię czy Czechy, kiedy tam finalne obciążenie płacy po stronie pracownika w okolicach kwoty wolnej jest mniejsze niż w Polsce" - podkreśla ekonomista FOR. Przypomina, że w naszym kraju od kwoty wolnej płacimy 9 proc. składki zdrowotnej plus inne składki na ubezpieczenia społeczne (13,71 proc. od wynagrodzenia brutto).