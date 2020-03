Nie, Andrzej Duda jako prezydent nie odwiedził wszystkich powiatów w Polsce

"Muszę powiedzieć, że na pierwszym posiedzeniu sztabu z naszym kandydatem prezydentem Andrzejem Dudą pierwszą rzeczą, którą on od nas zażądał, to jak najwięcej wyjazdów DudaBusa, jak najwięcej spotkań z ludźmi. Tak urzędował jako prezydent. Wiemy, że jest pierwszym prezydentem w historii Polski, który odwiedził wszystkie powiaty w naszym kraju i tak chce również prowadzić kampanię wyborczą" - powiedział Adam Bielan w programie TVP Info.

Komentujący ten wpis internauci wskazywali inne powiaty, których według nich prezydent Duda również nie odwiedził: "W węgorzewskim też nie", "W powiecie Kędzierzynsko-Kozielskim też go nie było, jako Prezydenta... Z tego co pamiętam był jako kandydat", "Na Podlasiu w wielu powiatach nie był"; "W kamieńskim też nie był".

W programie Polsat News "Debata tygodnia. Wszystko co najważniejsze" 22 lutego do krajowych wizyt prezydenta odniosła się szefowa jego sztabu wyborczego Jolanta Turczynowicz-Kieryłło. "Prezydent chciał, żeby ta kampania była inna, z szacunkiem do ludzi, tak? Bo on jeździ do ludzi, wszystkie powiaty prawie odwiedził, rozmawia z ludźmi" - mówiła.

W przeciwieństwie do Adama Bielana nie powiedziała, że prezydent Andrzej Duda odwiedził "wszystkie powiaty" - bo jako prezydent nie był we wszystkich.