Prezes PiS opowiada o "wyciąganiu Karpińskiego z więzienia". Mija się z prawdą

Na wiecu przez Sejmem Jarosław Kaczyński opowiadał, jak to - jego zdaniem - obecny rząd "na głowie staje", by przestępców "z rąk wymiaru sprawiedliwości wyciągnąć". A jako przykład podał sprawę Włodzimierza Karpińskiego. Tyle że powiedział nieprawdę.

Tak więc według prezesa PiS - który swoją tezę przekazał publicznie zebranym - Platforma Obywatelska chciała "wyciągnąć" z aresztu w 2023 roku Włodzimierza Karpińskiego, polityka PO, byłego sekretarza w warszawskim ratuszu i byłego ministra skarbu w rządzie PO-PSL. I by to móc zrobić, dwie osoby będące przed Karpińskim na liście kandydatów KO do europarlamentu ustąpiły, czyli dla niego zrezygnowały z mandatu w PE.

Karpiński wychodzi z aresztu. PiS oburzony

Dwoje polityków dostało się do Sejmu, trzeci zmarł

25 maja 2023 roku zmarł Riad Haidar . Natomiast 15 października 2023 roku w wyborach parlamentarnych w Polsce wystartował z sukcesem europoseł Krzysztof Hetman. Tym samym zwolniło się jego miejsce w PE. Zgodnie z przepisami w takich sytuacjach mandat przypada kolejnej osobie na liście danego komitetu wyborczego. W tym wypadku była to Joanna Mucha (70 tys. głosów) - tyle że ona też dostała się do Sejmu. Trzeci wynik miał Riad Haidar (16,8 tys. głosów), ale - jak wspomnieliśmy - zmarł kilka miesięcy wcześniej.

Zatem wbrew słowom Kaczyńskiego, żadne dwie osoby nie "ustąpiły", by Karpiński mógł wyjść z aresztu i objąć mandat europosła. Trudno bowiem traktować tak start Hetmana i Muchy w wyborach do Sejmu 15 października - których wyniku nie mogli przecież być pewni, a oboje weszli potem do rządu. Krzysztof Hetman został powołany na stanowisko ministra rozwoju i technologii (po czym w czerwcu tego roku znowu został wybrany do PE), a Joanna Mucha na sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Stwierdzenie Kaczyńskiego, że zrobili to, "żeby wyciągnąć Karpińskiego z więzienia", uznajemy za niezgodną z faktami manipulację.