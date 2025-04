Poseł Siarka, udar i kara finansowa. Nic tu się nie zgadza

Po awanturze w Sejmie na 51 posłów PiS nałożono kary. Teraz Tomasz Sakiewicz i jego telewizja twierdzą, że w związku z tym poseł Edwarda Siarka trafił do szpitala. Parlamentarzysta jednak zaprzecza, a my wyjaśniamy, o co chodzi w tym fake newsie.

Prezes i redaktor naczelny Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz sugeruje, że wskutek kar nałożonych po niedawnej awanturze sejmowej, jeden z posłów PiS trafił do szpitala. "Nasz News. Poseł PiS Edward Siarka przeszedł zabieg po udarze, po tym, jak został ukarany przez Hołownię" - napisał Sakiewicz we wpisie opublikowanym 6 kwietnia na X, kilka dni po scysji na sali plenarnej.

"Morderca"; "łobuz"; "sadysta". 51 posłów ukaranych

Wszystko zaczęło się, gdy 2 kwietnia podczas posiedzenia Sejmu doszło do awantury między prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim a posłem Koalicji Obywatelskiej Romanem Giertychem. Na początku Kaczyński wyszedł na mównicę, z której oskarżył Giertycha o odpowiedzialność za śmierć swojej bliskiej współpracownicy Barbary Skrzypek i nazwał posła KO "głównym sadystą". Niedługo potem do głosu doszedł Giertych, który odniósł się do słów prezesa PiS. Jednak przy mównicy nie stał sam, bo obok niego pojawił się Kaczyński. "Jarku, siadaj, uspokój się" - powiedział do niego Giertych, na co Kaczyński odpowiedział ze złością i zaczął nazywać Giertycha "łobuzem". Po chwili na sali plenarnej doszło do awantury - część posłów Prawa i Sprawiedliwości wstała i zaczęła skandować "morderca" w stronę Giertycha.