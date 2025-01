Nawrocki: "jestem jedynym kandydatem bezpartyjnym". Nieprawda

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki - przedstawiający się jako obywatelski, ale popierany przez Prawo i Sprawiedliwość kandydat na prezydenta - był 9 stycznia 2025 roku gościem programu "Sedno sprawy" w Radiu Plus. Mówił m.in. o swoich poglądach na sprawy aborcji i związków partnerskich, ale także o pozycji Ukrainy w UE i NATO. Prowadzący zapytał go o relacje z PiS, która to partia aktywnie promuje Nawrockiego podczas prekampanii do wyborów prezydenckich: "Czy ten element wdzięczności dla PiS za kampanię, za pieniądze, za to, że jest pan kandydatem wspieranym przez tę partię, nie będzie decydujący podczas pana prezydentury?". Nawrocki odpowiedział: "Przede wszystkim trzeba podkreślić wielką odwagę Prawa i Sprawiedliwości, że było gotowe postawić na kandydata bezpartyjnego". I stwierdził: