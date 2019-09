243 głosy "za" Marianem Banasiem. Kto wybrał szefa NIK?

W 2016 roku Marian Banaś zadeklarował, że sprzeda kamienicę, ale do czasu realizacji reportażu - jak wynikało z ksiąg wieczystych - do tego nie doszło. Umowa przedwstępna została jednak odnotowana w dokumentach sądowych. Nabywcą miał być Dawid O.

W trakcie realizacji materiału w budynku działał pensjonat z pokojami "na godziny", który należy do Dawida O. Dziennikarz na miejscu stanął oko w oko z jednym z braci K. Jak ustalił "Superwizjer", za udział w pobiciu z użycie niebezpiecznego narzędzia obaj bracia zostali skazani przez krakowski sąd.

- To nie PiS powołał kogokolwiek, tylko Sejm Rzeczpospolitej Polskiej - mówił w TOK FM o powołaniu Mariana Banasia na szefa Najwyższej Izby Kontroli minister Dworczyk. - Tak było, jest i mam nadzieję będzie. Tak demokracja jest skonstruowana, że zawsze jest jakaś większość parlamentarna, a mimo wszystko do niedawna mówiliśmy, że to Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Senat Rzeczpospolitej Polskiej powołuje na urzędy poszczególnych urzędników - dodał.