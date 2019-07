Do warszawskich szkół chcą iść też uczniowie spoza Warszawy. Ministerstwo ich w grafice pominęło

Absolwentów warszawskich szkół jest prawie 28 tys., a miejsc w szkołach średnich ponad 15 tys. więcej - takie dane pojawiły się na oficjalnym profilu resortu edukacji, a wieczorem w studiu telewizyjnym posłużył się nimi minister edukacji. Nie obejmują one jednak absolwentów szkół spoza Warszawy i szkół niepublicznych. Tysiące z nich także chcą iść do warszawskich publicznych placówek, a w sumie z nimi kandydatów jest już więcej niż przygotowanych miejsc.

W poniedziałek w resorcie edukacji doszło do spotkania ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Tematem rozmów była sytuacja warszawskich absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów, którzy jako tzw. "podwójny rocznik" walczą o miejsca w szkołach średnich.

Wieczorem minister został zaproszony do programu "Gość Wiadomości" TVP, gdzie - mówiąc o spotkaniu - pokazywał m.in. wykres z absolwentami warszawskich szkół i liczbą miejsc. - Wyraźnie widać, że liczba absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów w samej Warszawie to dwadzieścia kilka tysięcy osób. Liczba miejsc przygotowanych w Warszawie to grubo ponad 40 tysięcy - mówił Piontkowski. - Oczywiście będzie także część osób spoza Warszawy, ale wystarczy na pewno miejsc. Wszyscy znajdą miejsce w szkołach średnich - zapewniał.

Zanim jeszcze minister pojawił się w studiu telewizyjnym, pokazana przez niego grafika została opublikowana na oficjalnych profilach MEN-u w mediach społecznościowych. Mocno wybito na niej słowa "liczba absolwentów" i "liczba miejsc". Poniżej mniejszym drukiem doprecyzowano, że jest to "liczba absolwentów ostatnich klas publicznych gimnazjów i szkół podstawowych".

Liczba prawie 28 tys. oznacza, że w zestawieniu ujęto tylko absolwentów publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych w Warszawie. Tymczasem, do szkół średnich w stolicy chce się take dostać ponad 20 tys. absolwentów szkół spoza Warszawy oraz ze szkół prywatnych. Nie zostali oni ujęci na wykresie, a ich liczba znacząco zmienia proporcje kandydatów i przygotowanych dla nich miejsc. Ponad jedna trzecia spoza stolicy Na nieprzytoczenie pełnych danych w grafice MEN-u uwagę zwróciła m.in. dziennikarka "Gazety Wyborczej" specjalizująca się w tematach edukacji - Justyna Suchecka. W swoim twitterowym wpisie wskazała, że osób spoza Warszawy, które jako swój pierwszy wybór wskazały szkoły w stolicy, może być nawet około 18 tysięcy.

W rozmowie z Konkret24 dziennikarka dodała, że tak znaczna część osób spoza miasta, które zgłaszają się do rekrutacji, jest charakterystyczna dla miast wojewódzkich. - W stolicach województw zwykle absolwenci szkół spoza miasta stanowią od 35 do nawet 50 procent - mówi Suchecka. Dokładny odsetek w rozmowie z dziennikarką "Faktów" TVN przytoczyła wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. - Mamy w tym roku również zainteresowanie o wiele większe aniżeli chociażby w roku poprzednim młodzieży spoza Warszawy i to jest bardzo duża liczba, ponad 40 proc., a więc około 18 tysięcy - mówiła zastępczyni Rafała Trzaskowskiego. Tę liczbę w wiadomości dla Konkret24 potwierdziła także rzeczniczka Urzędu M. St. Warszawy Ewa Rogala.

Tegoroczna liczba 18 tys. kandydatów tylko spoza Warszawy to w przybliżeniu liczba wszystkich kandydatów, których przyjęto do stołecznych szkół średnich w zeszłym roku (wtedy było to 19,5 tys.). Uwzględniając zatem 28 tys. absolwentów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów z Warszawy oraz 18 tys. uczniów spoza Warszawy, otrzymujemy liczbę 46 tys. starających się o miejsca w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w stolicy. Z niepublicznych do publicznych Żeby jednak uzyskać pełną liczbę kandydatów do warszawskich publicznych szkół średnich, należy jeszcze do liczby absolwentów publicznych podstawówek i gimnazjów z Warszawy i spoza Warszawy dodać uczniów, którzy ukończyli szkoły niepubliczne. Na tę kwestię również zwróciła uwagę Suchecka, pisząc jednocześnie, że może ich być nawet ok. 5 tysięcy.

- W Warszawie jest bardzo dużo dobrych niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów, społecznych i prywatnych, które kształcą na wysokim poziomie - tłumaczy Suchecka. - Natomiast jeśli chodzi o stołeczne szkoły średnie, między innymi licea, generalnie lepsze są te publiczne. To decyduje o tym, że absolwenci szkół prywatnych szukają potem miejsc w państwowych liceach, technikach czy szkołach branżowych. Takich osób według danych urzędu miasta jest około 5 tysięcy - tłumaczy dziennikarka. Sumując zatem liczbę absolwentów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych z Warszawy i z innych miast, otrzymamy liczbę 51 tys. kandydatów. Należy jednak pamiętać, że nie wszyscy absolwenci warszawskich publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych zdecydowali się na kontynuowanie nauki w publicznych szkołach średnich w stolicy. Z danych przedstawionych przez wiceprezydent Warszawy można wyliczyć, że wszystkich kandydatów do warszawskich szkół średnich jest ok. 47 tys. Tę liczbę w mailu do redakcji TVN24 potwierdził także stołeczny ratusz. Oznacza to, że ok. 4 tys. uczniów z Warszawy mogło wybrać inne miasto, województwo lub wyjechać do innego kraju i tam kontynuować swoją edukację. 47 tys. kandydatów, 43 tys. miejsc Minister Piontkowski w programie "Gość Wiadomości" wspomniał o tym, że "oczywiście będzie także część osób spoza Warszawy", ale jednocześnie zapewnił, że "wystarczy na pewno miejsc". Dane mówią jednak co innego.

W Warszawie jest więcej kandydatów niż przygotowanych dla nich miejsc Foto: Konkret24 / Miasto Stołeczne Warszawa, MEN

Liczba 47 tys. kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w stolicy oznacza, że jest ich o ok. 4 tys. więcej niż przygotowanych dla nich miejsc. W nawiązaniu do tych liczb rzeczniczka miejskiego urzędu w przesłanej wiadomości zaznaczyła, że "należy liczyć się z tym, że nie wszyscy dostaną się do wybranej szkoły". Pierwsze wyniki w przyszłym tygodniu Obecnie trwa pierwszy etap rekrutacji tzw. "podwójnego rocznika" do szkół średnich. Kandydaci w województwie mazowieckim poznają jego wyniki w poniedziałek, 16 lipca. Wtedy opublikowane zostaną listy zakwalifikowanych. Ci, którym się powiedzie, będą musieli złożyć oryginały swoich dokumentów do wybranej przez siebie szkoły. Ostateczne listy przyjętych pojawią się 25 lipca.

