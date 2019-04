Na majówkę benzyna najdroższa od czterech lat? Tak, ale...

Platforma Obywatelska pod koniec kwietnia zamieściła w internecie grafikę, na której przedstawiła wysokość średniej ceny za litr najpopularniejszej benzyny - Pb95 - na przestrzeni ostatnich kilku lat. W 2016 roku było to 5,1 zł, rok później - 4,71 zł. W 2018 roku cena wyniosła 4,92 zł, a do tej pory w 2019 roku jej wysokość to 5,17 zł.

"Szykujecie się już na majówkę?", pyta na Facebooku Platforma, a zamieszczonej grafice towarzyszy komentarz: "Fatalne wieści dla kierowców. Benzyna najdroższa od lat. To będzie wyjątkowo kosztowna majówka!".

Żeby sprawdzić ceny paliwa w czasie majówek w poprzednich latach, sięgnęliśmy po dane specjalistycznego portalu branży paliwowej e-petrol.pl, który od 2011 roku publikuje cotygodniowe raporty o średnich cenach Pb95 i 98, ON i LPG, bazując na informacjach przekazywanych przez stacje paliw.

Eksperci portalu prognozują, że podczas majówki w tym roku za najpopularniejszą bezołowiówkę kierowcy zapłacą 5,21 zł za litr. Jest to rzeczywiście najwyższa cena od czterech lat.

W czasie długiego, majówkowego weekendu w 2015 roku litr Pb95 kosztował 4,76 zł. Rok później cena spadła do 4,28 zł i od tego czasu rosła. W 2017 roku w majówkę kierowcy płacili średnio za litr 4,65 zł, a w następną - 4,88 zł.

Jeśli jednak, jak sugerowali internauci, sprawdzić ceny tej benzyny we wcześniejszym okresie, to rzeczywiście bywały one wyższe niż w tym roku. Przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi najwięcej za litr PB95 musieli kierowcy zapłacić w 2012 roku - 5,88 zł. W czasie dwóch kolejnych lat, średnia cena utrzymywała się powyżej pięciu złotych.

Jeśli chodzi o Pb98, to rekordowe ceny zanotowała także w majówkę 2012 - 5,99 zł. W kolejnych dwóch latach jej poziom nie spadł poniżej pięciu złotych, by do niego wrócić w zeszłym roku. Analitycy e-petrol.pl szacują, że podczas tegorocznego majowego "długiego weekendu" kierowcy zapłacą za nią ok. 5,5 zł.

Średnie ceny ON i LPG w kolejne majówki kształtowały się podobnie. Najwyższy poziom osiągają w latach 2011-2014. Potem spadają, by w ciągu ostatnich majówek rosnąć i zbliżać się do wysokości z lat drugiej koalicji rządów PO-PSL.

Ekspert tłumaczy

Zapytaliśmy dr Jakuba Boguckiego, analityka rynku paliw z portalu e-petrol.pl, dlaczego w latach 2011-2014 kierowcy podczas majówek więcej płacili za paliwo, a także dlaczego od kilku lat ceny rosną.

"Czas wysokich cen na początku zestawienia wiąże się z wysokimi cenami surowca – to między innymi okres konfliktu w Libii, który mocno rzutował na nastroje. Później natomiast mamy rewolucję łupkową w USA i zejście cen surowca na niskie poziomy, a następnie odbicie ostatniego roku związane z działalnością OPEC+, która miała za zadanie "podbić" ceny ropy. Takie mniej więcej wytłumaczenie międzynarodowe tutaj się rysuje. Naturalnie trzeba jeszcze do tego dodać inne czynniki (zwłaszcza na przykład związane z kursem dolara do złotówki)", komentuje dla Konkret24 ekspert.

Benzyna prawie po 6 zł?

