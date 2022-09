Nazwa miejscowości w dwóch językach jako efekt "ukrainizacji" Polski? To nie jest język ukraiński

Te wprowadzające w błąd wpisy wywołały dyskusję internautów, w której pobrzmiewało antyukraińskie nastawienie. Niektórzy jednak zauważyli, że nazwa na tablicy napisana cyrylicą, to nie jest język ukraiński, tylko łemkowski. W odpowiedzi na to jeden z internautów stwierdził, że Łemkowie identyfikują się z narodem ukraińskim i dlatego zdjęcie świadczy właśnie o "ukrainizacji" Polski.

"Nazwa Gładyszowa jest na tablicy zapisana również po łemkowsku. Spowodowane jest to tym, że na terenie gminy Uście Gorlickie mieszka wielu Łemków. Były przeprowadzane w tej sprawie referenda i mieszkańcy wyrazili zgodę, by nazwy były zapisywane również w języku Łemkowskim" - powiedział redakcji serwisu Sadeczanin.info radny gminy Uście Gorlickie Mirosław Pełechacz (artykuł opublikowano w marcu 2021 roku).

Dodatkowa łemkowska nazwa Gładyszowa nadal obowiązuje. Na rządowej stronie Otwarte Dane w spisie miejscowości wpisanych do rejestru gmin, na których obszarze są używane nazwy w języku mniejszości, Gładyszów ma wpisaną nazwę dodatkową w języku łemkowskim.

Łemkowie zostali w Polsce uznani za mniejszość etniczną w 2005 roku. Ustawa z 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym pozwoliła na stawianie dwujęzycznych tablic w gminach, gdzie co najmniej 20 proc. mieszkańców deklaruje używanie języka mniejszości jako pomocniczego. W powszechnym spisie ludności z 2011 roku przynależność do mniejszości łemkowskiej zadeklarowało 10,5 tys. obywateli polskich (jako identyfikacja pierwsza i druga). Używanie języka łemkowskiego w kontaktach domowych deklarowało prawie 6,3 tys.

Na podstawie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym Łemkowie mają możliwość ustalenia dodatkowych tradycyjnych nazw miejscowości na terenach swego zamieszkania.

Łemkowie, czyli Ukraińcy? Niewielka część Łemków utożsamia się z narodem ukraińskim

Jednym z argumentów podniesionych w dyskusji internautów było to, że Łemkowie identyfikują się jako część narodu ukraińskiego. Tymczasem taka deklaracja dotyczy niewielkiej części mniejszości łemkowskiej w Polsce. W spisie powszechnym z 2011 roku 283 osoby należące do mniejszości łemkowskiej zadeklarowały także przynależność do narodu ukraińskiego. To 2,7 proc. tej mniejszości etnicznej.