Sellin o inwestycjach: największe w trzydziestoleciu Polski. A jaki jest prawdziwy obraz?

Podczas dyskusji w audycji "Śniadanie w Trójce" 9 lipca dużo czasu zajęły kwestie ekonomiczne, w tym wysoka inflacja (w czerwcu wyniosła 15,6 proc.). Poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin powiedział w pewnym momencie: "Inwestycje w Polsce w ostatnich siedmiu latach są proporcjonalnie w porównaniu do lat poprzednich największe w historii trzydziestolecia Polski". Na to zareagował Marcin Kierwiński, poseł Platformy Obywatelskiej: "Pan mówi, że inwestycje są rekordowo wysokie. (...) Jak obejmowaliście rządy, poziom inwestycji to było około 20 procent PKB. Obiecywaliście 25, doprowadziliście do 16, doprowadziliście do całkowitego zatrzymania inwestycji".

Niski poziom inwestycji za obecnego rządu jest od jakiegoś czasu podnoszony w publicznych rozmowach. Mówiła o tym też np. posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer. W "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 we wtorek, 12 lipca stwierdziła, że inwestycje na poziomie 16,6 proc. PKB są "najniższe od 2005 roku". Tylko że to, jak ona przedstawiła poziom inwestycji, różni się od sposobu, w jaki zrobił to poseł PiS.

Wyjaśniamy, jak należy analizować poziom inwestycji w danym kraju - i dlaczego nie tak, jak Jarosław Sellin.

Inwestycje według ich wartości - widać wzrost

Według definicji Głównego Urzędu Statystycznego "inwestycje to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja lub modernizacja) istniejących obiektów majątku trwałego, a także nakłady na tzw. pierwsze wyposażenie inwestycji". W zestawieniu danych makroekonomicznych z 6 lipca 2022 roku GUS podaje, że nakłady na inwestycje w gospodarce narodowej w 2021 roku wyniosły 327,024 mln zł w cenach bieżących (obowiązujących w danym roku). W stosunku do roku 2015, kiedy władzę traciła koalicja PO-PSL, a przejmowała Zjednoczona Prawica, wartość nakładów inwestycyjnych wzrosła o 8,1 proc.

W 2000 roku nakłady na inwestycje wyniosły 133,160 mln zł - i do 2021 roku ich wartość liczona w cenach stałych (to średnie ceny z roku 2000) wzrosła o 95 proc.

W zestawieniu rocznych danych makroekonomicznych GUS nie podaje danych sprzed 2000 roku - lecz już te z ponad 20 lat mogłyby sugerować, że poseł Sellin ma rację, twierdząc, że inwestycje w ostatnich siedmiu latach są "największe".

Inwestycje w relacji do PKB - czyli malejąca stopa inwestycji

Jednak do oceny poziomu inwestycji w danym kraju i ich porównań powszechnie używa się innej miary niż ich wartość nominalna. Jest nią tzw. relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto – czyli stopa inwestycji. W uproszczeniu: to ta część dochodu kraju, która jest inwestowana w każdym roku.

I właśnie tą miarą posłużył się Mateusz Morawiecki, gdy w 2017 roku przedstawiał Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Zapowiadano w niej, że w 2020 roku stopa inwestycji wyniesie 22-25 proc. PKB. Także tą miarą posługiwali się autorzy Krajowego Planu Odbudowy opisującego sposób wykorzystania przez Polskę unijnych funduszy na odbudowę gospodarki po pandemii. W KPO w porównaniu do SOR o dziesięć lat przesunięto cel w postaci 25 proc. PKB na inwestycje - z roku 2020 na rok 2030.

