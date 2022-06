"Urodziłem się niestety Polakiem". Robert Makłowicz nie wypowiedział tych słów

Robert Makłowicz w rozmowie z Konkret24 zaprzeczył, by to były jego słowa.

Makłowicz: Polacy kochają to, co uważają za swoją historię

Makłowicz: Polacy kochają to, co uważają za swoją historię Video: tvn24

Słowa zbliżone do "cytatu" z Roberta Makłowicza pojawiają się w nieco innej formie na memach z Janem Pawłem II, wrzucanych do sieci również wiosną ubiegłego roku. Mem pojawia się z dwoma różnymi zdjęciami papieża, najprawdopodobniej po raz pierwszy został opublikowany na stronie Paczaizm.pl . Można na nim przeczytać: "Są rzeczy na które nie mamy wpływu i musimy się z nimi pogodzić. Każdy człowiek rodzi się z grzechem pierworodnym ale nie powinien rozpaczać z tego powodu. Są gorsze rzeczy. Ja np urodziłem się niestety polakiem. Tego brudu nie zmyje nawet woda święcona... " (pisownia oryginalna, pogrubienie redakcji). Z innym zdjęciem Jana Pawła II te słowa pojawiły się jako mem na stronie Darkmemes.pl .

"Podałbym chętnie do sądu"

Zdjęcie wykorzystane w memie jest autentyczne i jest często wykorzystywane w różnych materiałach promujących spotkania z dziennikarzem. Sam Makłowicz potwierdza w rozmowie z Konkret24, że cytat został zmyślony.

- To jest fałszywka oczywiście. Kompletna bzdura. Nigdy nic takiego nie powiedziałem - mówi Konkret24 Robert Makłowicz. Z obrazkiem po raz pierwszy zetknął się przed tygodniem. Podesłał mu go znajomy.

Makłowicz przekonuje, że wypowiedź nie jest "w jego stylu" - Ktoś to wymyślił od A do Z - mówi. Cytat z obrazka nazywa głupim, fałszywym i nieprawdziwym. - Gdybym wiedział, kto to zrobił, to bym go chętnie podał do sądu - oburza się dziennikarz.