"Port Lotniczy Łódź pobił rekord liczby pasażerów w pierwszym półroczu 2024 i jest w top 3 polskich lotnisk. Mamy na koncie już prawie 200 tysięcy pasażerów" - 14 sierpnia 2024 roku przekonywał w serwisie X wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik. Do postu dodał zdjęcie pasażerów oczekujących w kolejce na wejście do samolotu linii Ryanair. To jedyna linia lotnicza prowadząca regularną działalność łódzkim porcie lotniczym. Wpis wyświetlono prawie 63 tys. razy.

Wielu internautów na X zrozumiało, że lotnisko w Łodzi jest w pierwszej trójce polskich lotnisk pod względem liczby obsłużonych pasażerów. To w kontekście ich liczby tę informację umieścił wiceprezydent Łodzi. Spora część komentujących zwracała jednak uwagę, że pod tym względem łódzkie lotnisko wcale tak świetnie nie wypada. "Były smoki w tej bajce?"; "Przekazuje pan falszywe informacje … prosba o sprostowanie"; "Daje to 548 pasażerów/dzień, czyli 2-2,5 zapełnione samoloty dziennie. Sukces" - komentowali udostępniony post przez posła Trelę (pisownia wszystkich postów oryginalna). "Tomku, niestety pan wiceprezydent nie przekazuje prawdziwych informacji. Łódzkie lotnisko nie jest w żadnym TOP3 jeśli chodzi o polskie lotniska" - skomentowała wpis Treli Paulina Matysiak, także posłanka Lewicy.

Podobne komentarze znalazły się pod postem wiceprezydenta Łodzi. "O czym Ty gadasz? Łódź nie jest nawet w top 7 polskich lotnisk. Zresztą jak ma być z taką dzienną liczbą lotów??"; "Oj to już mocny fikołek"; "Podaje pan fałszywe dane i tyle w temacie kompletnie niepoparte faktami…"; "Te top 3 to strzelam, że chodziło o wzrost procentowy liczby pasażerów. Bądźmy poważni" - pisali.

Część pytała o to, skąd pochodzą te dane: "Poproszę o źródło"; "Skąd to TOP3? Szanujmy się..."; "Źródło? Bo kiedy sprawuje się funkcje publiczne to wypadałoby zadbać o to, by nie gadać farmazonów z kosmosu, tylko coś opartego o fakty przynajmniej" - pisali.