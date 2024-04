"Ruchomy meczet" we Wrocławiu? Posłanka PiS manipuluje, tam stało i stoi boisko

Posłanka PiS Joanna Lichocka zaalarmowała swoich odbiorców, że we Wrocławiu powstał "ruchomy meczet". W poście nawiązała do kwestii nielegalnych migrantów, Donalda Tuska i Unii Europejskiej. Posłanka mija się z prawdą. Pokazujemy, co rzeczywiście stoi przy Stadionie Olimpijskim w stolicy Dolnego Śląska.

Aktywna na TikToku posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka zamieściła na swoim koncie nagranie z podpisem: "We Wrocławiu stanął ruchomy meczet przy Stadionie Olimpijskim". Na trwającym ponad trzy minuty materiale widać bramę do stadionu od strony alei Ignacego Jana Paderewskiego, potem osoby idące chodnikiem i wzdłuż ściany dużego, białego namiotu. W dalszych kadrach widać kolejkę do wejścia oraz wnętrze i znajdujące się tam osoby - stojące, witające się, zdejmujące buty lub przygotowujące się do modlitwy na dywanikach modlitewnych.

Posłanka do wpisu dodała tagi: #meczet #allah #wrocław #dramat #nielegalniimigranci #paktmigracyjny #tusk #unia #migranci #muzułmanie #lichocka".

Nagranie rzeczywiście pokazuje okolice Stadionu Olimpijskiego na wrocławskim Zalesiu oraz znajdujący się przy nim namiot/balon - Football Arenę. Na tym jednak zgodność z faktami się kończy.

Wydarzenie, które pokazano na nagraniu to część Id al-Fit (także Eid al-Fitr, Święto Przerwania Postu), czyli trzydniowego święta zakończenia ramadanu. Odbyło się ono w środę 10 kwietnia i rozpoczęło się od modlitwy o godzinie 9.

Wrocławskie Radio Rodzina opisało świętowanie końca postu w tym miejscu jako: "Radosne spotkanie, piknik dla rodzin, animacje dla najmłodszych i mecz piłki nożnej oraz krykieta". Rozgłośnia odnotowała, że "Święto Eid odbyło się po raz pierwszy nie na [ulicy] Kasprowicza (gdzie znajduje się Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe - red.), lecz w wynajętej przestrzeni Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu". Według radia świętowało blisko tysiąc osób.

Na nagraniu kilka razy można zauważyć elementy charakterystyczne dla obiektu sportowego, między innymi bramki piłkarskie czy banery "Football Areny" i amatorskich lig piłkarskich Wrocbal. Na innych kadrach widać złote balony w kształcie liter, ułożone w słowa: "Eid Mubarak", co po arabsku oznacza "Błogosławione Święto".

Sam obiekt to otwarta w 2014 roku całoroczna, ogrzewana w okresie zimowym hala, umożliwiająca zorganizowanie wydarzeń nie tylko sportowych, ale i pikników, konferencji, koncertów czy targów.

Kadry z nagrania zamieszczonego przez Joannę Lichocką TikTok.com

Posłanka postanowiła więc połączyć spotkanie lokalnej społeczności muzułmańskiej z - co wymieniła w swoim poście w hasztagach - "nielegalnymi imigrantami", "[Donaldem] Tuskiem" i "Unią [Europejską]". Jest to manipulacja, która ma na celu wzmocnienie u odbiorców posłanki PiS niechęci do migrantów, rządu i Unii Europejskiej. W rzeczywistości we Wrocławiu nie stworzono "ruchomego meczetu", a przekształcono przestrzeń sportową (które często służą jako obiekt wynajmowany na różne wydarzenia kulturalne) w jednodniowe, kilkugodzinne wydarzenie.

Źródło: Konkret24