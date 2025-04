Żałoby narodowe w Polsce. Nie tylko dla uczczenia Polaków

Film na YouTube podstawą tej narracji

Jednak to, co youtuber twierdzi, a za nim powtarza wielu internautów, wcale nie jest prawdą. W Polsce żałoba narodowa wprowadzana była wiele razy i niejednokrotnie była związana ze śmiercią obcokrajowców.

Żałoba narodowa w Polsce. Ile razy czczono obcokrajowców?

Natomiast w okresie III RP żałobę narodową ogłaszano 19 razy (wliczając tę po śmierci papieża Franciszka). Pięć z nich miało na celu upamiętnienie ofiar, pośród których znaleźli się przede wszystkim obcokrajowcy. Były to: 1) żałoba ustanowiona w dniach 12–14 września 2001 roku, która upamiętniała ofiary zamachów z 11 września 2001 roku w Nowym Jorku i Waszyngtonie (wśród niemal 3 tys. ofiar śmiertelnych kilka osób to byli Polacy); 2) żałoba narodowa ustanowiona 12 i 13 marca 2004 roku po serii ataków terrorystycznych na pociągi w Madrycie z 11 marca 2004 roku (pośród ofiar śmiertelnych byli także Polacy); 3) żałoba narodowa ustanowiona na 5 stycznia 2005 roku po trzęsieniu ziemi i tsunami na Oceanie Indyjskim z 26 grudnia 2005 roku, które było jedną z najbardziej śmiercionośnych katastrof naturalnych; 4) żałoba narodowa ustanowiona na 14 lipca 2005 roku po zamachu w Londynie, do którego doszło 7 lipca 2005 roku, kiedy to islamscy terroryści dokonali serii zamachów bombowych w londyńskiej komunikacji miejskiej (w atakach zginęły trzy Polki); 5) żałoba narodowa ustanowiona na 26 kwietnia 2025 roku upamiętniająca papieża Franciszka.

Jednak jeszcze trzy z tych 19 upamiętniały życie tragicznie zmarłych grup osób, w których znaleźli się także obcokrajowcy. Mowa tutaj o żałobie narodowej 18 lipca 1997 roku upamiętniającej ofiary powodzi tysiąclecia, która oprócz Polski dotknęła mieszkańców Czech, Niemiec, Słowacji i Austrii. Natomiast od 29 stycznia do 1 lutego 2006 roku ustanowiono żałobę narodową po katastrofie budowlanej na Śląsku. 28 stycznia 2006 roku wskutek zawalenia się dachu hali Międzynarodowych Targów Katowickich w Chorzowie zginęło 65 osób. Pośród nich 10 to obcokrajowcy. 20 grudnia 2012 roku doszło natomiast do katastrofy górniczej w Stonawie w Czechach. W kopalni doszło do wycieku metanu, który spowodował wybuchy. Wówczas zginęło 13 górników - 12 z nich to byli Polacy, jeden był Czechem. Żałoba narodowa po tej tragedii została ustanowiona na 23 grudnia 2012 roku.