Czy szef WHO zaszczepił się przeciw COVID-19? Wyjaśniamy manipulację

Według przekazu rozpowszechnianego na Twitterze dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus miał unikać odpowiedzi na pytanie, czy jest zaszczepiony na COVID-19 - a nawet przyznać, że się nie zaszczepił. Sugestie internautów są nieprawdziwe. Wyjaśniamy.

Internauci rozsyłają 35-sekundowy fragment wywiadu z dyrektorem generalnym Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Dziennikarz pyta Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, kiedy zaszczepił się on na COVID-19. "Wie pan, wciąż uważam, że pamiętam, skąd jestem. Z biednego kraju, Etiopii, na biednym kontynencie Afryce. Chciałem poczekać, aż Afryka i inne kraje, w innych regionach, w państwach o niskich dochodach rozpoczną szczepienia. Mówiąc innymi słowy - protestowałem. Bo ponosimy porażkę" - odpowiada szef WHO. W tym fragmencie wywiadu nie pada zatem jasna odpowiedź o dacie zaszczepienia się - i to zdaniem rozpowszechniających wideo użytkowników Twittera jest dowodem, że dyrektor generalny WHO albo nie zaszczepił się przeciw COVID-19, albo unika odpowiedzi.

"Szef WHO, Pan Tedros, nie przyjął żadnej dawki szczepionki, gdyż jak twierdzi - pochodzi z Afryki i nie chce wychodzić przed szereg, dopóki cały Czarny Ląd nie zostanie wyszczepiony. Wierzycie mu?" - pytał 4 sierpnia jeden z użytkowników Twittera (pisownia postów oryginalna). "Musicie to udostępnić!!!! Tedros, komuch z WHO nie odpowiada na to pytanie. Czy jest 'zaszczepiony'???" - alarmował tego samego dnia inny internauta.

Fragment wywiadu rozsyłany przez internautów nie uwzględnia jednak pełnej odpowiedzi Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa na pytanie, czy się zaszczepił. Dostępny w sieci pełny zapis tej rozmowy pokazuje, że dyrektor WHO potwierdził, iż się zaszczepił na COVID-19. Kiedy dyrektor generalny WHO się szczepił na COVID-19 O przyjęciu szczepionki na COVID-19 Tedros Adhanom Ghebreyesus poinformował zresztą sam w mediach społecznościowych 12 maja 2021 roku. "Szczepionki ratują życie. Bardzo ważne jest, aby dostarczyć je jak najszybciej do wszystkich krajów. Jeśli tak jak ja mieszkasz w kraju, w którym dostępne są szczepionki, zaszczep się proszę, gdy nadejdzie Twoja kolej" - napisał wówczas na Twitterze.

Czy w wywiadzie, którego fragment rozsyłają internauci, twierdził inaczej? By ustalić, jaki wywiad oglądamy na popularnym w sieci wideo, fragment słów wypowiedzianych przez szefa WHO wpisaliśmy do wyszukiwarki Google. Trafiliśmy na zapis rozmowy na stronie Science.com. 12 czerwca 2021 roku wywiad przeprowadził dziennikarz tego serwisu Jon Cohen. W odpowiedzi na pytanie dziennikarza o datę szczepienia Tedros Adhanom Ghebreyesus wyraźnie mówi, że zaszczepił się 12 maja 2021 roku. Dalej padają bardzo podobne sformułowania do tych z fragmentu rozsyłanego wideo. Dyrektor generalny WHO mówi, że pamięta, skąd pochodzi: "z biednego kraju Etiopii na biednym kontynencie Afryce". Wyjaśnia, że mógłby wcześniej przyjąć szczepionkę, ale nie chciał korzystać z tego przywileju.

Zaczynali szczepić pracowników służby zdrowia i grupy ryzyka [w Afryce] mniej więcej w tym czasie, więc pomyślałem, że to moja kolej. Sprawdzałem swoją kolej, właściwie w porównaniu z tym, co miałbym w Afryce, a nie w Genewie. Protestowałem. Tedros Adhanom Ghebreyesus dla Science.com

Tak więc szef WHO tłumaczył, że mieszkając w Europie, nie chciał przyjąć szczepionki w pierwszym możliwym terminie - i tylko w ten sposób zamierzał zamanifestować solidarność z mieszkańcami ojczystej Etiopii, którzy nie mogli liczyć na wczesne szczepienie. Autor wywiadu: "Media społecznościowe nagłaśniają kłamstwa" Wskazówkę, że wywiad na stronie Science.com to zredagowany zapis wywiadu wideo, którego fragment rozsyłają użytkownicy Twittera, można znaleźć na profilu Jona Cohena. Dziennikarz, pytany przez internautę, co sądzi o klipie, który wywołał pełne emocji dyskusje, odesłał do swojej rozmowy z dyrektorem generalnym WHO z 12 czerwca i napisał: "Uważam, że media społecznościowe nagłaśniają kłamstwa".

