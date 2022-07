Modelka z Florydy "zaszczepiła się i straciła obie nogi"? To nieprawda, powód był inny

Stojąca przed dziewczyną pielęgniarka mówi do niej po angielsku z amerykańskim akcentem: "Teraz jest znacznie lepiej, niż jak robiłyśmy to ostatnim razem, prawda?". Dziewczyna lekko się uśmiecha i cicho odpowiada na pytania pielęgniarki. Ta później powtarza za nią: "masz mocne zawroty głowy" i pyta, czy chce się oprzeć. W tle słychać głos pielęgniarza stojącego za plecami dziewczyny.

Modelka z Florydy Claire Bridges miała amputowane obie nogi z powodu szczepionki. Spójrzcie tylko, przez co ta biedna dziewczyna musiała przejść z powodu 'nauki'" - brzmi treść popularnego w sieci anglojęzycznego wpisu na Twitterze (tłum. red.). Anonimowy autor pyta: "kiedy rozpoczną się procesy karne Gatesa i Fauci'ego?". Do posta załączono około 40-sekundowe wideo: widzimy młodą dziewczynę z warkoczami siedzącą na szpitalnym łóżku, która rozmawia z pielęgniarką. Ubrana jest w szpitalną koszulę, jej uda są w szynach, podpięta jest do aparatury. Po wyglądzie pomieszczenia można się domyślać, że film nagrano w szpitalu.

We wszystkich tych relacjach jako przyczynę amputacji nóg młodej Amerykanki podawano co innego, niż twierdzą teraz internauci.

16 stycznia 2022 roku, na krótko przed swoimi urodzinami, Claire Bridges trafiła do Tampa General Hospital na Florydzie z silnym bólem nóg. Wykryto wtedy u niej zakażenie COVID-19. Ciężkie przejście koronawirusa w połączeniu z wrodzoną wadą serca dziewczyny wywołało powikłania. W czasie pobytu w szpitalu u 21-latki zdiagnozowano niewydolność nerek, zapalenie mięśnia sercowego, a także niedostateczne natlenienie organizmu. Kolejnymi powikłaniami były sinica, kwasica, zapalenie płuc i rabdomioliza, czyli rozpad mięśni. Z tego powodu lekarze zdecydowali o amputacji obu nóg dziewczyny poniżej kolan.

"Bridges urodziła się z wadą serca, która umieszcza ją w grupie podwyższonego ryzyka powikłań COVID" - wyjaśniali dziennikarze 10 Tampa Bay w reportażu o Claire opublikowanym 17 czerwca na kanale stacji na YouTube.

Krótko po tym, jak Claire trafiła do szpitala, jej przyjaciółka Heather Valdes utworzyła zbiórkę na GoFundMe, by pokryć koszty leczenia dziewczyny. Celem jest 150 tys. dolarów - dotychczas zebrano ponad 137 tys. W opisie zbiórki czytamy o wrodzonej wadzie serca Claire: "Urodziła się z poważną wadą serca, a po zarażeniu się covidem szybko znalazła się na oddziale intensywnej terapii i została podłączona do aparatury podtrzymującej życie. Ma zaledwie 20 lat. Z powodu komplikacji i zagrażającej życiu infekcji, straci obie nogi na amputację". Claire Bridges sama udostępnia link do zbiórki na swoim Instagramie.

Stacja Fox5 New York wspomniała, że dziewczyna była zaszczepiona na COVID-19, ale żadna z relacji nie wiąże amputacji nóg 21-latki ze szczepionką. Również sama Claire o tym nie wspomina w wywiadach udzielonych telewizjom, gdy opowiada o powodach amputacji i rehabilitacji. We wszystkich doniesieniach medialnych i wypowiedziach, do których dotarliśmy, jako przyczynę amputacji podano powikłania po przejściu koronawirusa połączone z wrodzoną wadą serca.

Nagranie z Instagrama Claire

Nagranie pokazane w tweecie opublikowano 13 marca tego roku na instagramowym profilu Claire. Jak wyjaśnia ona w poście, film nakręcono miesiąc wcześniej. "To był jeden z moich pierwszych razów na siedząco od ponad miesiąca, ciesz się moją radością .... To było również miesiąc temu, nie ostatnio" - pisze.